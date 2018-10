La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) aseveró que los insultos que escribió contra el presidente Martín Vizcarra en el chat de su bancada "La Botica" fueron escritos "con el hígado". Sin embargo, la parlamentaria no se disculpó por los términos empleados puesto que "se trata de mensajes internos que no tienen porque ser expresados hacia afuera".

"En el contexto uno puede internamente escribir como cualquier persona que cuando escribe puede hacerlo con el hígado, con la emoción y ya está", sostuvo en diálogo con Canal N.

Esta mañana el portal de investigación IDL-Reporteros reveló el contenido de nuevos chats pertenecientes a la bancada de Fuerza Popular. En esta oportunidad, se observan graves insultos dedicados al presidente de la República, Martín Vizcarra.

En los chats se ve cómo la parlamentaria de Fuerza Popular, Milagros Salazar, quien es además vocera alterna del partido, insulta al presidente llamándolo “malnacido” y “traidor”.

Milagros Salazar lamentó la filtración de estos mensajes y cuestionó duramente a IDL-Reporteros por haberlos difundido. Aseveró que el objetivo de esta divulgación es "mantener el país en crisis".

"Creo que el objetivo de estas personas que filtran estos chats es seguir teniendo un país con crisis y lo que nosotros hemos pedido y hemos conversado con el presidente es mirar hacia adelante y poder llegar a consensos", señaló.

"Lo peor es haber publicado una conversación política que lamentablemente no sé si la fiscalía o quien corresponda, esté filtrando estos chats, ¿no? yo ya no voy a responder más al respecto, porque no le voy a dar espacio a este manejo malintencionado que tiene IDL", añadió.

La parlamentaria dijo estar segura que la publicación de estos mensajes no "perturbarán" en nada lo acordado con el jefe del Estado en la reunión que sostuvo con él junto con otros cuatro colegas de su bancada con el objetivo de "tender puentes" con el Ejecutivo y "bajarle el nivel a la confrontación".

"No perturba para nada, nosotros hemos quedado bien en claro con mis colegas que quedamos en ir a donde el presidente para decirle: basta ya de enfrentamientos, miremos una agenda país, tenemos que tener consensos en beneficio del país, y trabajemos en conjunto, ese ha sido el mensaje", acotó.