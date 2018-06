La legisladora Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular, afirmó que su bancada "no claudicará ni dará un paso al costado" en la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso de la República. Así respondió después de que Gilbert Violeta, portavoz de Peruanos por el Kambio, afirmara que "lo mejor" es que el fujimorismo deje la Presidencia del Parlamento.

"No tenemos por qué claudicar a un derecho que tienen todas las bancadas de presentar su lista. Si ellos quieren presentar [una lista], que la presenten. Pero nosotros no vamos a dar ni un paso al costado y no vamos a claudicar", dijo en diálogo con El Comercio.

Milagros Salazar comentó que Fuerza Popular "coordinará" con las bancadas para presentar una lista multipartidaria a la Mesa Directiva, como lo han hecho en los últimos dos años. "Pero no vamos a dejar [de presentarnos] porque él [Violeta] lo pida", agregó.

La legisladora remarcó que en su bancada están dispuestos a dialogar con todas las fuerzas políticas para presentar una lista multipartidaria porque son "democráticos". Acotó que si el congresista oficialista desea participar con una lista, "bienvenido sea".

"Mientras que otros dicen que son democráticos, pero democracia no es decir 'tú no debes ser parte de la Mesa Directiva'. La democracia es presentar sus listas alternas y en el pleno se votará. Esa es la democracia, que es malentendida cuando les conviene", concluyó.

