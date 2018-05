La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, aseguró estar sorprendida por la polémica respuesta que tuvo el presidente del Congreso y compañero de su bancada, Luis Galarreta, cuando fue consultado por la compra de 60 televisores y frigobares por parte del Legislativo.

“Me sorprende la respuesta que ha tenido nuestro presidente. Me parece que no ha sido la mejor, porque él siempre es muy cortés con la prensa, da la cara y cuando él ha tenido que aclarar un punto, lo ha hecho”, expresó a Canal N.

Al titular del Legislativo se le preguntó si no le parecía una frivolidad realizar este tipo de gastos frente a la problemática que se vive en el norte del país tras los desastres que dejó el fenómeno de El Niño el año pasado.

Luis Galarreta respondió que ya habían aprobado una ley de reconstrucción y, de manera similar, aprobarían una ley para quitarle publicidad “a medios mermeleros”, en referencia a la iniciativa que presentó el aprista Mauricio Mulder para prohibir la publicidad estatal en medios privados.

“Vamos a aprobar otra ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. La ley de medios mermeleros la vamos a apoyar de todas maneras”, declaró.

Sobre estas expresiones, Milagros Salazar indicó que no puede defender al presidente del Congreso, porque no conoce en qué situación estaba, pero explicó que a veces no se encuentran en un buen momento y “los periodistas vienen y son incisivos”.

“Él en su momento dará una explicación y se rectificará si corresponde, porque yo no he estado en el contexto, no sé por qué lo ha dicho, en qué sentido lo ha dicho y no da un buen mensaje, ¿no?”, comentó.

Asimismo, la fujimorista aclaró que, hasta la fecha, su bancada no ha tomado ningún acuerdo respecto al proyecto de ley de Mauricio Mulder, por lo que lo declarado por Galarreta pudo haber sido “una expresión del momento”.

“El acuerdo que hemos tenido como partido es analizar y eso le corresponde a la comisión con todos los integrantes. Analizar las observaciones que ha presentado el Ejecutivo y de acuerdo a eso tomaremos una posición”, expresó.

-Desafuero de Kenji-

Milagros Salazar también se refirió al informe que recomienda el desafuero de los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez y que será votado este miércoles en la Comisión Permanente.

La congresista dijo que si bien su bancada se reunió el lunes, aún no han tomado una decisión consensuada. No obstante, sostuvo que ella lo tiene “bien claro”.

“Mi voto es consecuente. En el informe de calificación he votado a favor y mañana en Comisión Permanente también [lo haré]”, aseveró.



