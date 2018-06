La portavoz alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, lamentó la actitud que ha tenido la vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, con el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, a quien volvió a criticar tras la cena que ella y otros integrantes del oficialismo sostuvieron con el mandatario Martín Vizcarra.

“Lamento la actitud de la vicepresidenta, porque ella permanentemente está cuestionando al primer ministro y eso no es saludable, entiendo que ella ha perdido el poder que tenía, su cuota, pero el país está primero, no puede estar cuestionando por no le dan espacio, ella es congresista y no tiene ninguna función en el Ejecutivo”, dijo en Canal N.

La parlamentaria naranja dijo esperar que la bancada de Peruanos por el Kambio solucione los problemas internos que tiene, luego de la reunión que sostendrán el martes con Villanueva y otros ministros en Palacio de Gobierno.

“La vicepresidenta dice que Villanueva la ningunea, pero ella también lo ningunea al decir que ella conversar con el presidente y no con él”, refirió.

Milagros Salazar consideró que el oficialismo intenta culpar a Fuerza Popular por los conflictos internos de su agrupación.

“Creo que estas cosas [las diferencias con Villanueva] se deben arreglar a la interna y no echarle la culpa a Fuerza Popular”, refirió.

Salazar negó, nuevamente, que su agrupación esté cogobernando con el presidente Vizcarra.

“No tenemos ningún vínculo con el gobierno, no estamos cogobernando, nosotros no hemos puesto a ningún ministro”, señaló.

“Vamos a ganar” la Mesa Directiva

De otro lado, Milagros Salazar dijo que “es válida” la posición de las bancadas que se oponen a Fuerza Popular en el Parlamento de presentar una lista de candidatos a la Directiva, pero rechazó que un sector le exija a Fuerza Popular no participar o que “siembren sombras de que ha habido una mala gestión”.

“Que ellos propongan su lista y que en el pleno se debata, estoy segura que nosotros vamos a ganar con nuestra propuesta”, acotó.