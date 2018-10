La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) dijo que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, debe dar un paso al costado, porque ha perdido el liderazgo y ya no representa un “puente” entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Él ya no tiene liderazgo, se supone que un premier es el puente entre el Ejecutivo y Legislativo y él no está cumpliendo esta función. Está haciendo todo lo contrario. Para mí, en mi opinión personal, al premier lo que le corresponde es dar un paso al costado”, afirmó Salazar.

En esa línea, negó los rumores respecto a que se habló, en la última reunión de bancada, de un cambio de vocero dentro de la bancada de Fuerza Popular y también los rumores respecto de la renuncia del presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

“Nosotros hemos tenido una reunión el día sábado. Hemos tenido una reunión y ahí hemos analizado varios puntos. Ha estado presente Daniel Salaverry. Nosotros no hemos tocado un punto o él no ha manifestado nada en relación a lo que usted dice”, refirió en declaraciones en RPP TV.

“Lo que le puedo decir es que este punto que usted está manifestado [cambio de vocero] no lo hemos tocado en la bancada, porque esta información ha salido después”, agregó.

Por su parte, el congresista Jorge del Castillo (Apra) indicó que su bancada insistirá en presentar una moción de censura en contra de Villanueva, pese que Fuerza Popular ha adelantado que no respaldará esta iniciativa.



“Ellos [Fuerza Popular] son dueños de sus decisiones, así como son dueños de sus miedos. Nosotros vamos a seguir adelante por una razón central: el gobierno no puede dar una versión inexacta al Congreso, luego decir que se equivocó y que no pase nada. Eso no es digno para un Congreso que se respete”, dijo ayer Del Castillo.

La moción de censura será impulsada por el Apra debido a que Villanueva aseguró en el Congreso que el Ejecutivo conocía de la fuga del destituido juez César Hinostroza desde el pasado 7 de octubre, pero decidió no comunicarla debido a la “gobernabilidad”.

Sin embargo, luego el presidente Martín Vizcarra indicó que Villanueva tuvo un "lapsus". Precisó que el gobierno supo de la fuga de Hinostroza el 17 de octubre.