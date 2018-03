La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, señaló hoy que su agrupación respetará el procedimiento constitucional tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Nosotros vamos a dar el apoyo pleno a [Martín ] Vizcarra porque corresponde constitucionalmente y yo creo que tenemos que respetar el mandato de la población, que fue elegir a una plancha presidencial hasta el 2021", expresó Salazar en una entrevista en vivo en nuestra redacción.

Milagros Salazar también comentó que Vizcarra debería tomarse el tiempo necesario para convocar a profesionales idóneos para que integren un nuevo gabinete.



"Que se dé su tiempo para elegir un mejor perfil en cada ministerio, debe identificar una persona con el perfil idóneo y algo muy importante, que sea una persona con valores, sin ninguna tacha

sin importar el color partidario, está en juego el país", mencionó, a la vez que reiteró que su bancada seguirá siendo una "oposición responsable", subrayó.



—"Fujimori cometió delitos"—

En otro momento la legisladora expresó que le molesta cuando se compara a su bancada con el antiguo fujimorismo. "Me molesta cuando nos quieren llevar al pasado [...] no somos los fujimoristas de antes, el ex presidente Alberto Fujimori cometió delitos, hay que reconocerlo, cometió errores, y por eso fue juzgado".



Y subrayó: "No queremos repetir la historia, no queremos cometer delitos".



Esto tras la difusión de una serie de videos y audios grabados por el legislador fujimorista Moisés Mamani, donde se le aprecia negociando su voto en contra de la vacancia de PPK con personajes vinculados al

Ejecutivo como el ministro Bruno Giuffra y el abogado Alberto Borea.



—"Tenemos que hacer mea culpa"—

Salazar también hizo un mea culpa por la situación de los legisladores Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel, quienes postularon por Fuerza Popular y fueron los protagonistas de los videos donde se les ve ofreciendo prebendas al legislador fujimorista Moisés Mamani.



Al respecto, respondió que no solo Keiko Fujimori tuvo participación en la formación de las listas al Congreso, sino también un comité político.



"Definitivamente hay que tener mejores filtros, mayor cuidado de quienes son los que van a representar el pueblo, tenemos que hacer mea culpa, sí, pero podíamos habernos quedado callados pero no nos hemos quedado callados, hemos querido denunciar para diferenciar la paja del trigo", subrayó.

