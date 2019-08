“Vizcarra le está haciendo daño al Perú, le corresponde dar un paso al costado”

Aunque la nueva portavoz de Fuerza Popular, Milagros Salazar, afirmó, al inicio de esta entrevista, que tiene la capacidad para entablar puentes de diálogo con el gobierno, terminó señalando que la salida a la actual crisis pasa por la renuncia del presidente Martín Vizcarra. Agregó que el fujimorismo “se ha fortalecido”.

— ¿Su elección como portavoz de Fuerza Popular se puede interpretar como un endurecimiento de la relación de su bancada con el Ejecutivo?

No, definitivamente que no. Cada partido, en su dinámica interna, elige a sus representantes de manera democrática y eso es lo que nosotros hemos realizado, nuestras elecciones han sido en un marco democrático y eso lo tengo que resaltar, aquí no hubo ninguna presidencia [de comisión] ni ninguna vocería impuesta ni a dedo.

— Usted calificó de “malnacido” al presidente Vizcarra. ¿Tiene la capacidad para entablar puentes de diálogo con el gobierno?

Definitivamente sí. Ese [el calificativo al presidente] ya es un tema del pasado, se tocó en su momento, es una comunicación interna que lamentablemente fue filtrada, ya está zanjada. Ahora soy portavoz de la bancada y no hablo a título personal, nosotros siempre todos los temas los ponemos en agenda, los debatimos y los votamos y, de acuerdo a esto, nosotros como voceros damos la línea política.

— También eligieron como presidenta de la Comisión de Educación a Tamar Arimborgo, quien dijo que la llamada “ideología de género” produce “cáncer y sida”. ¿Cree que la parlamentaria está preparada para dirigir ese grupo de trabajo?

A veces los medios no toman toda la declaración en contexto. Ella ha sido elegida como presidenta de la Comisión de Educación, yo también fui presidenta [de esta comisión] y no puse mi agenda personal, sino los temas de interés, aquí todos los presidentes presentan un plan de trabajo, que se discute en la comisión. Ahí se puede mejorar. Ella llevará el debate, pero al final los que votan son los miembros de la comisión. Y si alguien está preocupado por alguna posición de la congresista Arimborgo, yo les hago recordar que la presidenta generalmente no vota o si lo hace, solo representa a un voto […] Y en el marco de la democracia, tenemos que cuestionar las posiciones, pero no descalificar a las personas mucho más cuando hablan de la paridad y de darles plataforma a las mujeres. [Sin embargo] en vez de motivar e incentivar a otras mujeres a insertarse a la política, con este tipo de mensajes [contra Arimborgo] les estamos diciendo que no participen, porque si tú tienes una posición diferente a las demás, lo que vamos a hacer es aplanarte.

— Cuando Arimborgo presentó su proyecto para eliminar la palabra “género” de los planes educativos, Tubino le pidió que lo retire porque no tenía el respaldo de su bancada, pero hasta ahora no lo ha hecho…

El [anterior] vocero, en su momento, tuvo una posición, pero los 130 congresistas tenemos la potestad y la autonomía de presentar todos los proyectos que nosotros consideremos.

— ¿Comparte que sustentación de Arimborgo, en el sentido, de que la llamada “ideología de género” produce cáncer y sida?

Tengo entendido que ella tomó una información de una institución de pediatría, ahora todos los proyectos que nosotros proponemos no es que se aprueben tal cual, para eso hay instancias que deben pasar. [Si se debate] en la comisión, ahí diferentes congresistas darán su opinión, se puede modificar e, incluso, pasar a un texto sustitutorio. Este proyecto de Arimborgo no es que esté oleado y sacramentado.

— La elección de Rosa Bartra como presidenta de la Comisión de Constitución no recibió un respaldo unánime dentro de Fuerza Popular, un sector apoyó la candidatura de Miguel Torres. ¿Existe una división en el fujimorismo?

No. Para todas las comisiones salvo una, ha habido dos candidatos, para la vocería hemos sido tres. Así es la democracia, cuando hay competencia interna. No hay ninguna división y nosotros seguimos para adelante. Hoy nosotros tenemos una responsabilidad mayor en la [actual] situación de crisis que pasa nuestro país, Fuerza Popular se ha fortalecido, tenemos el compromiso de atender las necesidades del país.

— ¿Apoyó a Bartra o a Torres para presidir la Comisión de Constitución?

El voto ha sido secreto, no responderá a esta pregunta, pero respaldo a todos los [congresistas] que han sido elegidos [presidentes de comisión].

— Fuentes de El Comercio han detallado que hasta cinco miembros titulares de Constitución evalúan pedir su retiro de este grupo, debido a la reelección de Bartra…

Ayer [miércoles] he presentado la relación de integrantes de cada una de las comisión, están todos los congresistas que se han inscrito o que se están manteniendo, hasta ahora no he recibido ninguna solicitud ni de manera verbal ni escrita de que algún congresista se desee retirar de alguna comisión. Y si algún congresista desea retirarse también es válido, porque así es la dinámica, porque a veces se cruzan con otras comisiones, porque tienen otras agendas, también es natural.

— ¿Fuerza Popular ha cometido algún tipo de exceso con el tratamiento de las denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry? ¿Hay alguna autocrítica que usted puede hacer?

Todos los casos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se han procesado con la debida rigurosidad y en el marco del reglamento [del Congreso].Todos los casos, no solo el de Chávarry, sino también el de Pablo Sánchez y los ex integrantes del CNM [Consejo Nacional de la Magistratura], todos [se han resuelto respetando] el debido proceso en función a las evidencias. Nosotros no podemos votar en función a la opinión pública o de un grupo de interés.

— En la anterior legislatura, la denuncia formulada por la fiscal Ávalos contra Chávarry por el deslacrado no fue abordada completamente. ¿En este nuevo período se verá?

No se vio, no porque se le quiera blindar, siempre dicen que Fuerza Popular blinda, ese no fue un blindaje, sino simplemente respetar el reglamento [del Congreso] y este decía que dos denuncias con el mismo contenido no podían ser procesas en un mismo período legislativo. Estamos entrando a un nuevo proceso, si el presidente y los miembros de la subcomisión acuerdan eso, se tiene que tramitar como corresponde.

— Las visitas que los congresistas de Fuerza Popular han realizado a Keiko Fujimori en el penal de Mujeres de Chorrillos coinciden con debates y votaciones importantes en el Parlamento. ¿Ella sigue dirigiendo a su bancada desde el penal?

Ella nunca ha dirigido o ha intervenido en la relación del Congreso. Inclusive, antes de estar presa ella ha dicho que en sus temas personales y familiares, el Congreso no se meta y nosotros hemos respetado esa posición. Entonces, nosotros en nuestros tiempos [libres] la vamos a visitar para darle un acompañamiento en el aspecto emocional, porque toda persona que está privada de su libertad tiene una situación muy difícil. La visitamos, pero no para conversar de política.

— ¿La Comisión de Constitución debe darle prioridad al debate del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo que propone un adelanto de elecciones generales?

Bueno, a todos los proyectos del Ejecutivo, de acuerdo con la normatividad, tenemos que darle prioridad y siempre lo hemos hecho así. [En la anterior legislatura] se puso en relevancia todos los proyectos del Ejecutivo y es así que se aprobaron cinco reformas, que fue algo importante y un caballito de batalla del presidente Martín Vizcarra. Pero después, el 28 de julio, tiró al tacho todo el trabajo de la comisión y sacó de la manga este proyecto [para adelantar elecciones]. Igual este proyecto se discutirá en la Comisión de Constitución, están representadas todas las fuerzas políticas y se verá en su momento.

— ¿Cómo interpreta que el accionar del presidente Martín Vizcarra en el manejo de la crisis de Tía María?

Es lamentable la posición del presidente Martín Vizcarra, porque ha claudicado de su función de representante de nuestro país. El 24 de julio, él tuvo un acuerdo con los gobernadores, alcaldes y extremistas radicales y dijo que “esto [Tía María] no va”. Sin embargo, sus ministros estaban interesados en seguir una agenda, continuar con el diálogo y dar la autorización [al proyecto], cuando el presidente ya había comprometido [su palabra] en no darla. La historia deberá juzgar al presidente, ha generado inestabilidad jurídica tras estos audios, que nadie a digitado ni tergiversado […] Y el presidente también mandó como carne de cañón a policías y [agentes] de las Fuerzas Armadas [a Arequipa], qué hubiera pasado si había muertos. Por ética, el ministro del Interior debería renunciar. El presidente maneja un doble discurso o vive en dos mundos paralelos, hoy en Huánuco ha dicho que la economía está creciendo, cuando estamos frente a la peor crisis de los últimos 10 años. [Vizcarra] es un presidente que no tiene liderazgo, que no tiene brújula, es un presidente que le está haciendo daño al Perú y lo que le corresponde es dar un paso al costado.

— ¿Fuerza Popular va a impulsar o respaldar una eventual censura a los ministros Carlos Oliva (MEF) y Francisco Ísmodes (MINEN), tras su presentación en el pleno por la crisis en Tía María?

Como partido político no lo hemos discutido todavía, no está en agenda.

— Usted ha referido que el primer ministro, Salvador del Solar, debe renunciar. ¿Evalúan una interpelación?

Por decoro y ética tanto el premier como los otros ministros deben renunciar, ellos no están para decirle “sí, señor” al presidente, ellos están designados para cautelar las carteras ministeriales que les corresponden, para garantizar la estabilidad jurídica, política, económica y social del país. Ellos [Oliva e Ísmodes], han dejado preguntas al aire […] Ayer han dicho que el Consejo de Minería es totalmente autónomo, lo cual es falso, porque los representantes de esa entidad son propuestos en el Consejo de Ministros. ¿Dónde está la autonomía, entonces?

— El congresista Mauricio Mulder indicó el lunes que promoverá una solicitud de vacancia presidencial. ¿Es una salida a la crisis para usted?

No me parece que sea una salida, a mí lo que me parece que si el presidente [Vizcarra] ya demostró que no puede gobernar hasta el 2021, lo que le corresponde sería renunciar.

— En ese escenario, ¿usted cree que la vicepresidenta Mercedes Araoz debe asumir la Presidencia o también debe renunciar?

Eso se verá en su momento, aquí las evidencias nos dicen que el presidente no está en capacidad de gobernar por todos los hechos ya conocidos. Si él ya dijo que quiere que vengan nuevas elecciones y que quieren que escojan a nuevos representantes del Ejecutivo, si él tiene esa posición y está convencido, entonces lo que deberá dar es [su] renuncia. A la señora Mercedes Araoz no se le puede obligar [a renunciar]. Si la señora Araoz decide [quedarse], en su momento, esa será su decisión y hay que respetarla.

— ¿Cuál es la evaluación que hace respecto a las renuncias de Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Ana Choquehuanca a la bancada de PpK?

Bueno, es una crónica de una muerte anunciada, porque desde el inicio se veía [venir] esta crisis, estas son las evidencias de que el respaldo que antes tenía el presidente [Vizcarra] ya todos se lo están retirando, porque a él lo eligieron con una agenda programática, social y económica de libre mercado y no una agenda chavista ni una agenda de extrema izquierda. Pero parece que al presidente le gusta esa ideología y eso es lo que no hemos elegido. El mensaje que están dando estos congresistas es que “no nos gusta tu forma de gobernar, no coincidimos con tu manera de trabajo, por lo tanto nos retiramos”.

— Y con Mercedes Araoz tomando distancia del gobierno, ¿Fuerza Popular apoyaría que ella asuma la Presidencia en un eventual escenario de vacancia?

No puedo opinar, porque eso lo vamos a decidir en la bancada. Lo que sí puedo garantizar, como lo hicimos en su momento con el señor Kuczynski, es que vamos a respetar la Constitución y los procedimientos que correspondan.

— Para usted, ¿cuál sería el escenario ideal de salida a la crisis política entre el Ejecutivo y el Congreso?

Para mí, este proyecto [sobre el adelanto de elecciones] ha sido un distractor para tapar la incapacidad del gobierno, la crisis no la ha originado el Congreso, nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos trabajando, hay una nueva Mesa Directiva, tenemos una comunicación cordial y armónica con las diferentes bancadas, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, no hemos tenido receso, el que no está trabajando es el Ejecutivo, así que está crisis la debe resolver el Ejecutivo.

— ¿Cómo la debe resolver?

¿Cómo? El presidente [Martín Vizcarra] tiene que dar un paso al costado, porque no tiene la capacidad para gobernar, no hay brújula y los ministros lo tienen que acompañar.