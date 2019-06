Salazar propone presentar una cuestión previa al pleno por caso de Salaverry

La legisladora Milagros Salazar (Fuerza Popular) propuso ante la Comisión de Ética Parlamentaria que este viernes se presente una cuestión previa al pleno para debatir y votar el informe que recomienda suspender 120 días al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Esto debido a que el tema no se encuentra incluido en la agenda de la sesión plenaria.

La titular de la citada comisión, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), dijo que esto solo sería posible si Daniel Salaverry se ha notificado a sí mismo sobre el informe de la Comisión de Ética, con al menos tres días de anticipación al pleno de mañana.

“Nosotros somos muy respetuosos de los procesos. Para que el caso de un congresista se vea en la sesión del pleno después de la recomendación de la Comisión de Ética, se le ha tenido que notificar con tres días de anticipación. Esta notificación la hace el mismo presidente del Congreso […] es decir, en este caso, Salaverry se ha tenido que auto notificar”, dijo Sánchez.

La legisladora detalló a El Comercio que el plazo de tres días “es una práctica parlamentaria” que se ha utilizado en todos los casos en los que la Comisión de Ética, bajo su presidencia, ha sustentado un informe ante el pleno.

Agregó que está lista para defender el informe que recomienda la suspensión de Salaverry, incluso mañana mismo. Pero dijo que considera poco probable que Milagros Salazar presente una cuestión previa para que ello ocurra.

Salazar no precisó si insistirá con su propuesta y la presentará este viernes ante el pleno. El Comercio buscó comunicarse con ella, pero no obtuvo respuesta. El vocero de su bancada, Carlos Tubino, había asegurado que su agrupación no presentaría ninguna cuestión previa para ver este tema, pero agregó que si algún legislador lo hace, la evaluarán.

La Comisión de Ética recomienda suspender 120 días a Salaverry por presuntamente haber consignado reportes de sus actividades de semana de representación con información falsa.

Salaverry presentó una acción de amparo y una medida cautelar ante el Poder Judicial para detener el proceso en su contra. Para ello argumentó que la citada comisión no ha respetado el debido proceso.

La Corte Superior de La Libertad dará una conferencia de prensa este viernes sobre el caso de Salaverry.