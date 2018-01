La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, criticó al empresario chileno Gerardo Sepúlveda por negarse a asistir a la Comisión Lava Jato y dijo que este no debería de seguir el ejemplo del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).



“Sería bueno que [Gerardo Sepúlveda] no siga los ejemplos de PPK, ¿no?, porque él tiene que asistir y tiene que esclarecer una situación de una megacorrupción que no solamente es de nuestro país, si no es en América Latina”, señaló a El Comercio.



“Hubiera sido saludable para todos que él [Gerardo Sepúlveda] asista”, agregó.



Asimismo, Salazar aseveró que su agrupación no se sumará a la nueva moción de vacancia presidencial anunciada por el Frente Amplio si es que esta es por el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori.



“La moción que presenta el Frente Amplio, o que pretende presentar, la veremos en su momento. Cuáles son la exposición de motivos, qué elementos tiene, pero definitivamente [para] nosotros el indulto es algo independiente”, expresó.



“El indulto […] es una prerrogativa del presidente, él es el único que decide si da o no da el indulto, nosotros no nos vamos a pronunciar en ese sentido”, añadió.



Sin embargo, la legisladora confirmó que su agrupación no ha cambiado la opinión que tiene respecto al jefe del Estado, pues consideran que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no está capacitado moralmente para seguir en la presidencia.



“Si bien es cierto que en la votación hemos perdido, eso no significa que haya cambiado nuestra opinión y nuestro concepto frente a PPK, porque habían evidencias”, indicó.



“Nosotros nos mantenemos igual, seguimos pensando que el presidente está incapacitado moralmente para ejercer su función”, remarcó.



Finalmente, Milagros Salazar aseguró que Fuerza Popular apoyaría una vacancia de probarse un acto de corrupción de parte del mandatario, siempre y cuando exista una sólida evidencia sobre la misma.



“Si es que hay una moción para ver la incapacidad moral del presidente, tienen que haber evidencias así como en la primera moción ha habido”, precisó.



“Nosotros vamos a apoyar [una moción de vacancia] por actos de corrupción”, enfatizó.



Como se recuerda, el pasado 27 de diciembre, tres días después de haber otorgado el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori, el mandatario dijo que estaba trabajando en la formación de un Gabinete de la Reconciliación junto con la primera ministra Mercedes Aráoz.

