Milagros Salazar a Vizcarra: "Tiene que respetar la separación de poderes"

La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, invocó al presidente Martín Vizcarra a respetar la "separación de poderes" y el "equilibrio" entre estos, luego de que el mandatario manifestara este sábado que espera que el pleno del Congreso tome una decisión sobre proyecto de adelanto de elecciones al 2020 antes de fin de mes.

"Esperemos que en los próximos días, antes de que concluya el mes de setiembre, finalmente se llegue a la decisión del pleno del Congreso. No solo es una propuesta del Ejecutivo para salir del entrampamiento político, sino que la propia población la respalda mayoritariamente", expresó el jefe del Estado.

Al respecto, la portavoz titular de la bancada naranja recomendó al presidente abocarse a solucionar los demás problemas del país, en vez de estar enfocándose en el proyecto planteado por el Ejecutivo.

"Él tiene que respetar la separación de poderes, el equilibro de estos y debe respetar las funciones inherentes de cada poder [del estado]", dijo Salazar a El Comercio.

Agregó que el comentario del presidente fue una opinión muy personal de este y que sus dichos no tienen por qué influenciar en las labores del Congreso.

"Ya sabemos cuál es la posición del presidente Martín Vizcarra. Es una posición que quiere avasallar las funciones y las prerrogativas del Congreso, pero lo dejamos ahí. Su opinión no tiene nada que ver ni va a involucrar la decisión que tome la Comisión de Constitución del Parlamento", manifestó.

Por último, la vocera de Fuerza Popular criticó que el presidente de la República no se haya pronunciado de forma tajante a los cuestionamientos que han venido teniendo personas de su entorno.

"Cuál es el pronunciamiento en relación al caso de César Villanueva, porqué no se pronuncia ahí firmemente. Porqué no se pronuncia en el caso de Gloria Montenegro respecto a la denuncia del hermano. Entonces, en esas situaciones vemos el doble estándar del Ejecutivo que quiere mirar la paja ajena y no mira la paja del ejecutivo donde hay grandes casos de corrupción e indicios de inacción", sentenció.