Milagros Salazar sobre nuevos ‘codinomes’: Se tiene que investigar quiénes son

La portavoz de Fuerza Popular, Milagros Salazar, pidió que se investigue y se conozca quiénes estarían detrás de los nuevos 'codinomes' que figuran en las planillas entregadas por la constructora Odebrecht a la fiscalía peruana.

Según reveló la Unidad de Investigación de El Comercio, las nuevas planillas de la caja 2 de la compañía brasileña dan cuenta de pagos a 71 nombres claves por 13 obras en el país.

Si bien la parlamentaria se mostró a favor de las pesquisas, al mencionar que “se tiene que verificar quiénes son estas personas”, hizo hincapié en que esto se da luego de los cuestionamientos por el pedido de desembolso de los S/524 millones por venta de Hidroeléctrica Chaglla.

“Que se investigue. Todos los nombres que se están mandando como 'codinomes' tienen que investigarse y tienen que verificarse, pero si no se le presiona para que no se le entregue el dinero a Odebrecht ellos no hablan”, afirmó Milagros Salazar en diálogo con El Comercio.

“O sea, hay que presionarlos para que informen. No están contribuyendo de manera transparente y sincera en entregar toda la información en referencia a todos los hechos de corrupción”, añadió Salazar.

El Comercio reveló hoy que Odebrecht entregó al equipo especial Lava Jato de la fiscalía, el pasado 5 de setiembre, un documento de 17 páginas con nuevas planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas. Estas contienen el registro de los pagos ilícitos en 13 obras a 71 ‘codinomes’, entre enero del 2006 y mayo del 2011. En la documentación figuran entregas de dinero hechas por la constructora y que suman casi US$59 millones, equivalentes a 111’523.764 reales brasileños.

La nota publicada precisa que "las obras registradas en estas nuevas planillas de la llamada caja 2 son: carretera San José de Sisa, las obras de saneamiento en Iquitos y Chimbote, la Interoceánica Sur, el metro de Lima y la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. También figuran pagos por la Concesión Proyecto Irrigación Olmos, la carretera Tingo María-Aguaytía en Huánuco, IIRSA Norte, el puerto del Callao, Interceptor Norte, Marca I y Marca II (represa Marcapomacocha), proyectos en los que –hasta el momento– Odebrecht no ha admitido culpabilidad ni el pago de coimas".

De acuerdo con la parlamentaria fujimorista, con estas nuevas informaciones se evidenciaría que los sobornos no son solo en cuatro proyectos de infraestructura, como en un inicio se reconocía en el convenio de colaboración eficaz.

“Sino que prácticamente en todas las obras hay este modus operandi”, indicó y luego agregó: “Están sacando de puchito a puchito [la información], de acuerdo cómo les conviene y eso también no corresponde”.

La parlamentaria se refirió a su proyecto de ley con el que propone que a “aquellos colaboradores eficaces que mienten, que retrasan o que adulteran o direccionan investigaciones, inmediatamente se le retire el beneficio de colaboradores”. Este aún es revisado por las comisiones de Constitución y Justicia.

“Que se investigue todo lo que se tenga que investigar y si es financiamiento o aporte de campaña que también se conozca, pero que se conozca todo. No una parte que me conviene y la otra parte no la digo. Aquí el actuar de Odebrecht está demostrando que ellos están manejando [la información] a su justa medida”, puntualizó.