La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Milagros Takayama aseveró que los congresistas no son técnicos para saber si los vídeos difundidos por Fuerza Popular hace algunas semanas “han sido editados o no”.

“Yo les comenté a los congresistas en su oportunidad que nosotros no somos los técnicos para saber si esos videos han sido editados o no”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Takayama explicó que con la sesión de hoy, el subgrupo de trabajo que preside ha iniciado el proceso de acusación constitucional contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel por presuntamente haberle ofrecido obras públicas al congresista Moisés Mamani a cambio de su voto contra la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“En esta etapa del proceso en la que estamos recién iniciando, hemos votado por unanimidad la procedencia o el inicio de lo que es la investigación a los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel”, señaló.

La legisladora de Fuerza Popular remarcó que la investigación de los videos estará a cargo del delegado o delegada que sea elegido para elaborar el informe previo en la segunda etapa de investigación, pues “es justamente en esa etapa que se analizan los medios de prueba”.

Takayama afirmó que tras el envío de acta con la decisión de la subcomisión a la Comisión Permanente, esta tiene que convocarlos a una sesión para brindarles el plazo de investigación.

Precisamente, la Comisión Permanente ha convocado a una sesión para este viernes a las 12 p.m.

La parlamentaria afirmó que una vez que se les asigne el plazo, recién elegirán al delegado que se encargará de elaborar el informe de determinación de hechos.

Finalmente, al ser consultada respecto a la denuncia constitucional contra Moisés Mamani, Takayama dijo no haber podido leer el documento presentado por Maritza García, puesto que se encontraba en sesión.

“Hay que ver primero si reúne con los requisitos, porque he estado en sesión. Mal haría yo en pronunciarme si no lo he revisado”, indicó.