El exviceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, afirmó este domingo que el actual titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) colocó personal ligado al partido de Gobierno, Perú Libre, en puestos clave del sector por consigna política.

“He tenido conocimiento que también en la parte logística, administrativa, legal de que se están llevando a cabo estos cambios. Tengo entendido que sí [es gente ligada a Perú Libre y parece que sí [es requisito importante serlo]”, dijo Chávez en declaraciones al programa Punto Final.

“El ministro me dice 2 cosas. Primero me dice que comprenda de que las personas que están designando en el puesto no han tenido oportunidades de desarrollo en su vida. Lo segundo que me dijo fue que agradecía los servicios que yo había prestado y que por favor si podían contar en otros puestos con mis servicios y era cuestión de decir si iba a ocuparlos o no. Yo le manifesté que en mi carta de renuncia estaba clarísima mi posición”, añadió.

El exviceministro aseguró que se está llevando un copamiento del Minem y que se quiere colocar en puestos altos a las personas “en función de las remuneraciones”.

Chávez Cresta también señaló que el sector tiene 3 líneas de trabajo claras: ampliar el número de exploraciones en proyectos mineros, trabajar en la masificación del gas y aumentar la cobertura de energía eléctrica a nivel nacional.

Advirtió que el país corre riesgo de no poder sostener la inversión minera, ya que el horizonte de proyectos se encuentra hasta el 2026 y que aún hay cerca de 3 millones de personas que no tienen luz en sus casas.

“Entonces, si nosotros no ponemos al personal idóneo, calificado, para que pueda administrar los recursos y pueda conocer el devenir de esas 3 líneas, no vamos a poder avanzar en el desarrollo del que nosotros queremos y lo establecido en la política nacional de Gobierno”, puntualizó el funcionario, quien también pidió que no se convierta a los ministerio en “agencias de empleo”.

Jorge Luis Chávez Cresta presentó esta semana su carta de renuncia irrevocable al cargo de viceministro de Minas tras la designación del nuevo ministro del sector, Carlos Palacios Pérez. Señaló que se ha comenzado a designar a funcionarios respondiendo a una “consigna partidaria” como parte de una cuota política.

