El Ministerio de Energía y Minas (Minem) rechazó la solicitud presentada por Hidroeléctrica América S.A.C., empresa cuyo gerente general es Zhihua Yang, para ampliar el plazo de ejecución de un proyecto hidroeléctrico.
La decisión fue comunicada mediante el Oficio N.° 164-2026-MINEM/DGE, emitido este 27 de enero de 2026.
De acuerdo con el documento, la Dirección General de Electricidad evaluó el pedido formulado por la empresa y concluyó que no resulta viable. El pronunciamiento se sustenta en el Informe N.° 076-2026-MINEM/DGE-DCE.
El oficio precisa que la solicitud comprendía la prórroga del plazo de ejecución del proyecto, la renovación de la carta fianza y un pedido de reunión con el sector.
Según información difundida por el programa dominical Punto Final, la empresa planteó ampliar el cronograma vigente por un periodo de tres años para una central hidroeléctrica ubicada en el río Pachachaca, en la región Apurímac.
El pedido fue ingresado el 24 de diciembre de 2025. Tres días después, de acuerdo con el mismo reportaje periodístico, Zhihua Yang sostuvo una reunión con el presidente José Jerí, en un chifa ubicado en el distrito de San Borja. El encuentro no formó parte de la agenda oficial.
