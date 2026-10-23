El Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP) erradicó 1.624,40 hectáreas de cultivos ilegales de coca al 21 de octubre, durante la segunda fase operativa de 2026, que comenzó el 30 de septiembre. La meta establecida para este periodo es intervenir 16.250 hectáreas, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

Las operaciones se desarrollan en tres ejes operacionales: Tingo María, en Huánuco; Aguaytía Norte, en Ucayali; y Santa Lucía Norte, en San Martín. A este avance se suman las 3.007,60 hectáreas erradicadas por el Proyecto Especial CORAH durante la primera fase del año, con lo que el acumulado anual supera las 4.632 hectáreas.

Ministerio del Interior fija meta de erradicar 16.250 hectáreas de cultivos ilegales de coca en 2026. (Foto: Mininter)

Desde Ucayali, el ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que las labores continuarán hasta cumplir los objetivos establecidos. Según indicó, la erradicación busca debilitar la base productiva del narcotráfico y contribuir a enfrentar las economías criminales que afectan la seguridad de las comunidades.

“Aquel que cree que el narcotráfico no genera violencia está bien equivocado” , manifestó el ministro. Asimismo, señaló que las organizaciones delictivas pueden diversificar sus actividades hacia otros ilícitos, como la minería ilegal y la trata de personas.

🇵🇪 ¡Más acciones para frenar el narcotráfico! Con el objetivo de reducir los cultivos ilegales de hoja de coca destinados a la producción de drogas y fortalecer la seguridad en el país, el #Mininter presentó oficialmente, en Pucallpa, el Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú. 🗣️ “Aquel que cree que el narcotráfico no genera violencia está bien equivocado. Y una de las metas del gobierno de nuestra presidenta, la señora Keiko Fujimori, es justamente eso: disminuir la violencia e implantar la seguridad, que vuelva el orden. Y en eso estamos. No es una bandera política, es una realidad que tenemos que alcanzar. Es un objetivo”, señaló el ministro del Interior, César Astudillo. — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 23, 2026

Astudillo también destacó la participación coordinada de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y las unidades policiales que brindan seguridad a las intervenciones, entre ellas la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) y la aviación policial.

El titular del sector reconoció el trabajo del personal desplegado en zonas de difícil acceso, donde las condiciones geográficas y meteorológicas dificultan las labores. “Esas condiciones meteorológicas, esos días de faena, esos días de trabajo no van a detener este proyecto, este plan, este programa” , sostuvo.

Cooperación con Estados Unidos e interdicción aérea

Durante la actividad, el ministro resaltó la cooperación con Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), para fortalecer las capacidades operativas contra el tráfico ilícito de drogas. También señaló que la llegada de maquinaria y aeronaves contribuye al desarrollo de las intervenciones del PRECIP.

PRECIP erradicó más de 1.624 hectáreas de cultivos ilegales de coca en su segunda fase operativa de 2026. (Foto: Mininter)

Por otro lado, Astudillo planteó revisar el marco normativo que regula la interdicción aérea en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Según indicó, los mecanismos actuales son insuficientes para enfrentar el traslado de cargamentos de cocaína mediante avionetas, por lo que consideró necesario evaluar alternativas que respeten el marco legal vigente.

Finalmente, el ministro exhortó a los responsables del programa y al personal desplegado a mantener las labores de erradicación y cumplir las metas previstas.

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En la actividad participaron el viceministro de Orden Interno, Juan Carlos Sotil; el comandante general de la Policía Nacional, general de Policía Fredy López Mendoza; el presidente ejecutivo de DEVIDA, Carlos Alberto Ramos Otiniano; el director de la INL de la Embajada de Estados Unidos, Robert McInturff; y el director de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general PNP Manuel Gustavo Vidarte Pérrigo, entre otras autoridades.