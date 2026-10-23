Mininter continuará con la erradicación de cultivos ilegales de coca en Huánuco, Ucayali y San Martín. (Foto: Mininter)
Mininter continuará con la erradicación de cultivos ilegales de coca en Huánuco, Ucayali y San Martín. (Foto: Mininter)
Por Redacción EC

El Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP) erradicó 1.624,40 hectáreas de cultivos ilegales de coca al 21 de octubre, durante la segunda fase operativa de 2026, que comenzó el 30 de septiembre. La meta establecida para este periodo es intervenir 16.250 hectáreas, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

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