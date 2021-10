El ministro del Interior (Mininter), Luis Barranzuela, debe 60.200 soles en impuestos no cancelados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), según reveló Cuarto Poder. Afirmó que se volvió a retomar el pago, sin embargo, la deuda se mantiene.

“No, no debo, ese es un tema, digamos, que lo tiene mi contador... en los temas de las deudas tributarias generadas lógicamente que hay la responsabilidad de estar al día. En un momento por un tema pandémico se fraccionó, se dejó de pagar y se ha vuelto a pagar, por favor, entre de nuevo (a la web) (...) hemos vuelto a retomar y respetar al ente recaudador”, manifestó el integrante del Gabinete en diálogo con Cuarto Poder.

“Yo soy un hombre de Cristo. He aprendido algo como cristiano: Tu pasado no define tu presente y no define tu futuro (...) por supuesto, soy un hombre normal, como cualquier ser humano no me siento con esa etiqueta de inmoral”, agregó.

En otro momento, Barranzuela Vite rechazó que su despacho haya dispuesto la cancelación de operativos contra los cultivos de hoja de coca que son destinados al narcotráfico, información que motivó su convocatoria ante la Comisión de Defensa del Congreso para este lunes 18 de octubre.

“No he modificado nada. El ministro llegó y anuló la orden, eso es falso ...existía esa orden no he verificado el plan sigue trabajando (sobre el plan de erradicación de plantaciones en el Vraem trazado por Juan Carrasco, antecesor de Barranzuela)”, sostuvo.

Asimismo, el titular del Mininter alegó que sus declaraciones no motivaron a Fidel Pintado para renunciar a Devida, programa que busca promover cultivos alternativos y erradicar los ilegales. Como se sabe, Barranzuela manifestó que había detectado actos de corrupción en dicha entidad en el Vraem. En respuesta, Pintado rechazó las acusaciones y renunció ante la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“No, no creo que haya motivado... no no lo conozco (a Fidel Pintado), no me gustaría conocerlo tampoco porque creo que no... los personajes que se cuelgan.. hay excusas y hay una justificación, en este caso el contrato del señor ya había vencido, de qué estamos hablando”, sostuvo.

Finalmente, Luis Barranzuela reiteró su intención para capturar a los investigados en el caso Los Dinámicos del Centro que se encuentran no habidos desde que el Poder Judicial les dictó prisión 36 meses de prisión preventiva.

A través de un comunicado, el 14 de octubre informó que se ha reforzado la búsqueda de los cincos investigados por ser parte de la cúpula de Perú Libre con nexos a la presunta organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Junín. Los buscados son Arturo Cárdenas, Eduardo Bendezú, Waldys Vilcapoma, Eduardo Reyes y Francisco Muedas.

