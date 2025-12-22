Movidas en medio de la ampliación del Reinfo: Ministerio de Energía y Minas solicitó al presidente del Ingemmet su renuncia

El presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Luis Humberto Chirif, puso su cargo a disposición del Ejecutivo luego de que la secretaría general del Ministerio de Energía y Minas (Minem) le solicitara dejar el puesto. La decisión, según señaló, fue adoptada tras la insistencia para que presentara su renuncia.

Fuentes de El Comercio conocieron que el pedido llegó a Chirif el martes, un día antes de la segunda votación en el Congreso de la propuesta para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 diciembre de 2026.

En declaraciones brindadas a este medio, el titular del Ingemmet confirmó el requerimiento. “[Me dijeron que] es algo de rutina para que puedan evaluar otras posibilidades que tienen y que tiene que ver con lo mejor para cada institución”, expresó.

Según precisó, no presentó una renuncia formal, sino que optó por dejar su cargo a disposición como una salida institucional ante la situación generada. “Al día siguiente, me vuelven a llamar y yo digo que no voy a renunciar, porque lo consideraría algo contradictorio. Venimos trabajando bien, no hay ninguna observación sobre nuestro trabajo. Todo lo contrario, durante una visita esta semana, el propio ministro (Luis Bravo) nos felicitó”, acotó.

El Ingemmet es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Energía y Minas, encargado de la investigación geológica del país, así como de la administración del catastro minero y el otorgamiento de concesiones, funciones clave para la actividad minera.

La posible salida del presidente del Ingemmet se produce en un contexto particularmente sensible para el sector: tanto el Congreso como el Ejecutivo debatían en los últimos meses el futuro del Reinfo, un mecanismo cuestionado por diversos sectores debido a su prolongación en el tiempo y a los vacíos de control sobre la minería informal.

Hace dos semanas, el Pleno del Congreso aprobó la ampliación del Reinfo por un año más. Este miércoles fue aprobado en segunda votación y la autógrafa de la ley ya ha sido enviada al Ejecutivo para su promulgación u observación.

¿Nueva gestión?

Este Diario también conoció que ya se evalúan posibles cambios para la conducción del Ingemmet, aunque hasta el momento no se ha oficializado ningún nombre. No obstante, el documento en el que Chirif puso su cargo a disposición fue derivado en menos de un minuto. Desde el organismo, señalaron que continuarán operando con normalidad.

“Lo que hemos hecho con todo el equipo [en lo que va de la gestión] es transformar la institución y ponerla a disposición del público. Estamos generando información. Nos estamos esforzando porque los boletines, mapas y bases de datos, tengan una aplicación práctica más directa de la que se ha tenido anteriormente”, agregó Chirif.

Uno de los voceados que más resuena es Paolo Joel Andrés Alzamora, actual asesor de Alta Dirección del Viceministerio de Hidrocarburos del Minem. Es ingenierio químico y habría conocido al presidente José Jerí en el Gobierno Regional de Áncash, donde coincidieron en 2020.

En aquel tiempo, Andrés se desempeñó como director regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, mientras que Jerí fue secretario general del gobierno regional.

Muestra de esta cercanía serían las dos visitas que el ingeniero realizó al despacho de Jerí en diciembre de 2021 y abril de 2022.