El exdirector de recursos humanos del Ministerio del Ambiente (Minam), Juan Carlos Castro Pinto, aseguró este domingo que el titular del sector, Rubén Ramírez, tenía conocimiento de las contrataciones irregulares hechas en su cartera en las que se favoreció a personas ligadas al partido Perú Libre.

Si bien el Minam ha negado presión alguna de parte del ministro, Castro refirió a Latina que no, debido a que “de acuerdo al reglamento de organización y función de Minam, la persona encargada de designar en cargos de confianza es el ministro. Y precisamente, por el nombre de confianza, tienen que obedecer a la confianza del ministro”.

Según un reportaje difundido por el referido medio, el ministerio colocó en puestos de trabajo a personas vinculadas al partido del Gobierno luego de varias postulaciones a cargos para los que inicialmente no calificaban por los requisitos establecidos.

“Nosotros somos un órgano de apoyo y asesoramiento del ministerio. Las funciones que tenemos nosotros únicamente son de evaluación. Quien hace las propuestas en este caso es la alta dirección, y como repito, la persona que tiene que ser de la confianza es el ministro”, refirió el ex director.

Juan Carlos Castro explicó que el nuevo personal que ingresó a trabajar al Minem fue porque postuló a puestos que no requerían cumplir determinados perfiles.

“De acuerdo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), los puestos de alta dirección o de funcionarios, que en estos casos son ministros vice, secretario general, no tienen un perfil de puesto”, refirió.

“Nosotros cuando hacíamos las evaluaciones, remitíamos esa información a la alta dirección del ministerio, y con los resultados, muchas veces las personas no cumplían con los perfiles, y se nos pedía que reevalúen para otros perfiles”, aseguró.

Castro Pinto se reafirmó en haber sentido “presión” para los casos de las contrataciones de Jaime Quispialaya Armas, Carlos Pimentel Silva, Natalia Jiménez Velásquez, Emerson López Delgado, entre otros.

“Yo me he sentido con todas las presiones que ha habido en el ministerio que son corroborarles objetivamente [...] las visitas que hacían a mi despacho, los WhatsApp, muchas veces. Yo he reafirmado, porque siempre es el ánimo que debemos construir un país con servicio civil meritocrático”, puntualizó.

