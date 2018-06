Ministerio de Justicia acepta renuncia de Janet Briones a procuraduría

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aceptó la renuncia de la procuradora pública adjunta especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio, Janet Evangelina Briones Muñoz.

La renuncia se dio a conocer a través de la resolución suprema 123-2018-JUS, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano”, donde además se la da las gracias por los servicios prestados.

Briones se desempeñaba en el cargo desde el 6 de abril de 2011.

Según la parte considerativa, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos.

Asimismo, el artículo 1 del Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, dispone como finalidad del sistema fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional.

Además, el literal a) del artículo 25 del Decreto Legislativo 1068, estipula que la designación de los procuradores públicos y procuradores adjuntos culmina por renuncia.

El dispositivo cuenta con la firma del presidente de la República, Martín Vizcarra; el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva; así como los ministros del Interior, Mauro Medina; y de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi.

En declaraciones al diario “Perú 21”, Janet Briones indicó que su alejamiento de la procuraduría de lavado de activos se debe a que no tiene las condiciones adecuadas para ejercer la defensa del Estado.

“Este año parecía que se concretaban nuestros pedidos, pero con los cambios que se han dado y las políticas de austeridad, no será posible. No podemos continuar en esa situación, no hay las condiciones adecuadas para ejercer la defensa del Estado”, refirió.