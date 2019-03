MIMP y Congreso suscriben acuerdo contra violencia hacia la mujer

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Congreso de la República suscribieron este jueves un compromiso de trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra las distintas manifestaciones de violencia hacia ellas.

El documento denominado “Mujeres en la agenda nacional 2019 - 2021”, fue firmado por la titular del sector, Ana María Mendieta, y la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Tania Pariona, además de diversos representantes de distintas autoridades y entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, los ministerios del Interior, Justicia y Derechos Humanos, así como la Defensoría del Pueblo.

"Esto significa un trabajo que convoca a todas las instituciones, incluyendo al Congreso de la República, quienes han tenido avances en materia de marcos normativos que permitan la mejor protección de las mujeres en materia de igualdad, no discriminación y violencia. Este es un trabajo que venimos realizando y en el cual convocamos a no solamente las instituciones públicas, sino también privadas, y a toda la comunidad, en especial a los medios de comunicación, para trabajar en un enfoque de igualdad de derechos", sostuvo Mendieta en conferencia de prensa.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, saludó la firma de este documento y destacó que las diferencias hayan sido puestas de lado para suscribirlo.

"Vi, en la participación de cada una de las personas que ha firmado este documento, una enorme disposición para contribuir a buscar estas soluciones. Más allá de las diferencias que tenemos sí es posible, absolutamente posible, resolver un problema tan complejo como este", señaló.

"'Mujeres en la agenda nacional 20019 - 2021' es un texto donde yo me he sentido, sinceramente, fortalecido de pertenecer a este Congreso y de pertenecer al Ejecutivo, porque las diferencias políticas en la firma de este acuerdo no existieron. Entonces, no es un problema de cuantificación, es una cuestión de actitud, de madurez política. Podemos tener diferencias, pero sí sabemos encontrar un camino", agregó Villanueva.