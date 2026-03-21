Las fiscalías especializadas contra la Criminalidad Organizada (Fecor) han obtenido 594 sentencias condenatorias por delitos vinculados a organizaciones criminales entre el 2023 y el 20 de marzo de 2026, informó el coordinador nacional de estas fiscalías, Jorge Chávez Cotrina.

Según precisó el magistrado, estos fallos judiciales han permitido sentenciar con penas efectivas a un total de 1,504 personas en dicho periodo, como resultado de investigaciones fiscales desarrolladas a nivel nacional.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, 258 de las sentencias se registraron en distritos fiscales de Lima, mientras que 336 corresponden a otras jurisdicciones del país.

En cuanto a la evolución anual, se reportaron 181 personas condenadas en 2023, 235 en 2024, 171 en 2025 y, en lo que va del 2026, siete sentenciados.

Chávez Cotrina destacó que estos resultados han sido posibles gracias a la ejecución de diversas medidas limitativas de derechos, como detenciones preliminares, allanamientos, descerrajes e incautaciones de bienes, implementadas durante las investigaciones.

“ Estas acciones permiten identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento , a fin de desarticularlas y detener a sus miembros, así como determinar el destino de los bienes y las fuentes de financiamiento del delito”, explicó.

En ese contexto, informó que entre 2023 y marzo de 2026 se logró desarticular un total de 249 organizaciones criminales en Lima y en diversas regiones del país.

El fiscal coordinador resaltó el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad organizada, aunque advirtió que existen limitaciones presupuestales que dificultan optimizar el trabajo.

“Esperamos contar con los recursos necesarios para mejorar los resultados en favor de la seguridad ciudadana” , señaló.