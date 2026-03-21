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Fecor desarticula 249 organizaciones criminales y obtiene cientos de condenas. (Foto: Andina)
Fecor desarticula 249 organizaciones criminales y obtiene cientos de condenas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las fiscalías especializadas contra la Criminalidad Organizada (Fecor) han obtenido 594 sentencias condenatorias por delitos vinculados a organizaciones criminales entre el 2023 y el 20 de marzo de 2026, informó el coordinador nacional de estas fiscalías, Jorge Chávez Cotrina.

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