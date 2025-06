La decisión adoptada por la JNJ ha generado un intenso debate no solo por la irregular decisión, adoptada entre cuatro paredes, sin la mayor transparencia; sino el alcance que pretende darle en su ejecución: que Benavides Vargas regrese como cabeza del Ministerio Público.

En este caso, la exfiscal de la Nación fue destituida en mayo del 2024, por haber removido de su cargo, sin fundamento y aplicando un trato degradante, a la exfiscal suprema provisional Bersabeth Revilla.

Dicha decisión, quedó firme, luego de que la anterior conformación de la JNJ -hoy cuestionada- declaró “infundado” el recurso de reconsideración de Benavides en octubre del 2024. El reglamento de Procesos Disciplinarios de la JNJ señala que contra dicha decisión no existe ningún otro recurso.

No obstante, la nueva JNJ se ampara en la Ley N° 27444 de Procedimientos Administrativos General (Artículo 10) para dotar de validez la decisión de ingresar a revaluar la destitución de la ahora beneficiada vía un recurso de “nulidad de oficio”.

En esa línea, la nueva JNJ amparó los argumentos de Benavides contra su destitución y le dio la razón, señalando que su proceso disciplinario había sido “exprés” y carente de imparcialidad por la actuación de la exintegrante Inés Tello, quien expidió una ponencia recomendando su destitución el día en que fue inhabilitada por el Congreso de la República (situación que fue anulada posteriormente). Además, de haberse permitido la participación de los exmiembros María Zavala y Guillermo Thornberry, pese a que estos se excusaron de participar en dicho proceso disciplinario.

Así, la resolución que estaría firmada únicamente por el presidente de la JNJ, Gino Ríos, se ampara una vez más en la Ley N° 27444 y dispone la nulidad de la sanción de destitución de Benavides, junto a la de su hermana Enma Benavides, y de la fiscal suprema Azucena Solari, implicadas en el mismo caso.

Con ello, se ordena que todo el caso se retrotraiga al estado antes de que se emitiera la ponencia de propuesta de destitución en el proceso disciplinario ordinario; y ordena que, como parte de los efectos nulificantes, la fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza, reponga en Benavides en dicho cargo.

Sin embargo, la citada Ley N° 27444 que usa la JNJ para beneficiar a la aún exfiscal de la Nación, en su artículo 12, especifica los efectos de la declaración de nulidad. Así, se explica que la nulidad tendrá “efecto declarativo”, el “imposible retrotraer sus efectos”, entre otros. Pero nada de ello es mencionado por la JNJ en su resolución.

El documento de la entidad encargada de nombrar a jueces y fiscales, también se adelanta ante cualquier cuestionamiento por asumir una causa que está judicializada.

Y es que, como se recuerda, Benavides acudió al Poder Judicial, vía una demanda de amparo, para cuestionar la destitución que ahora es anulada de oficio por la JNJ. La demanda judicial constitucional se encuentra en trámite.

Sobre ello, la JNJ asegura que al ser un proceso administrativo que reconocer “un error” de su propia entidad, no habría un avocamiento indebido.

Entretelones y escenario

Fuentes de la JNJ informaron a El Comercio que la decisión de restituir a Patricia Benavides, en el cargo de fiscal suprema titular y ordenar que el Ministerio Público la reponga como fiscal de la Nación, fue adoptada el jueves 9 de junio en sesión de pleno y no se hizo público el debate, ni la votación. En la audiencia y sesión de pleno tampoco participó el integrante de la JNJ, Francisco Távara.

Los integrantes de la JNJ, Gino Ríos (presidente), María Teresa Cabrera (vicepresidenta), Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo, no hicieron público debate ni votación en caso Patriia Benavides.

En efecto, la audiencia donde Benavides y su abogado Humberto Abanto, sustentaron la nulidad de su destitución, se realizó el 6 de junio pasado. Esta, fue publicada a través de la página de Facebook de la JNJ.

En la sesión solo participaron seis de los siete integrantes del pleno: Gino Ríos (presidente), María Teresa Cabrera (vicepresidenta), Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo.

Ese mismo día, el pleno de la JNJ con todos sus integrantes, también se escuchó el informe oral de Benavides y Abanto, respecto al recurso de reconsideración contra una segunda destitución, por la remoción del fiscal Felipe Zapata.

Este segundo recurso, donde se le dio la razón en parte a Benavides y se varió la destitución por dos meses de suspensión, fue debatido y votado el 9 de junio de manera pública, como se aprecia en los videos publicados por la misma JNJ en su Facebook.

Sin embargo, ese mismo día, de acuerdo a las fuentes y a la propia resolución, el pleno de la JNJ -con seis integrantes- también resolvió el recurso de nulidad de Benavides, dándole la razón en todo los entremos y la restituyó como fiscal. Como se dijo, ni el debate, ni la votación de Ríos, Cabrera, de la Puente, Chanduví, Serkovic y Galingo, fue publicitado en su Facebook.

Francisco Távara, miembro de la JNJ, no participó de la audiencia y de la sesión del Pleno donde se acordó restituirla como fiscal suprema titular y ordenar que la fiscal de la Nación actual le ceda el cargo a Patricia Benavies. (Foto: Andina)

Otras fuentes también señalan que, en la sesión reservada se explicó el caso de manera genérica y que la redacción de la resolución y los términos que allí se expresan, estuvo a cargo del presidente de la JNJ, Gino Ríos.

Este Diario buscó la versión de Ríos Patio directamente y a través del área de prensa de la JNJ, pero no respondieron.

En ese contexto, fuentes del MP señalaron que solo esperan la notificación oficial de parte de la JNJ, que podría llegar el mismo lunes.

Posterior a ello, el tema tendría que ponerse en conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos -integrada por la misma FN, Delia Espinoza y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena- y analizar cada uno de los extremos de la resolución vinculado a Benavides.

En el escenario de que se acepte que Benavides Vargas reasuma sus funciones como fiscal de la Nación, esta podría ejercer dicho cargo solo hasta el 20 de junio, teniendo en cuenta que en esa fecha vence el periodo de tres años para el que fue electa el 20 de junio del 2022.

A esta instancia, lo cierto es que Benavides no tendría impedimento para asumir, al menos su cargo de fiscal supremo titular.

También está pendiente que el Poder Judicial (PJ) resuelva dos pedidos de la Fiscalía de la Nación para que se suspenda en el cargo a Benavides Vargas, en casos diferentes.

Uno de ellos, dentro de la carpeta fiscal 1228-2023 se le investiga por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y otros, donde se le sindica de haber liderado una posible red criminal al interior del MP. Este, se encuentra pendiente de que la Sala Penal Permanente programe audiencia para analizar la apelación cuya sustentación estará a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada Permanente.

El segundo pedido se enmarca dentro de la carpeta fiscal 605-2024, donde Benavides Vargas es investiga por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y otros (vinculado al caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’). Este se encuentra pendiente de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programe audiencia, cuya sustentación estará a cargo del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

Junto a ello, Benavides Vargas también tiene pendiente de responder hasta por cuatro denuncias constitucionales interpuestas por el Ministerio Público ante el Congreso de la República, por diversos hechos irregulares que habría cometido en su cargo como fiscal de la Nación.

Abogados de Benavides defienden reposición como Fiscal de la Nación

En diálogo con El Comercio, Humberto Abanto, señaló que la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal suprema titular es inmediata y no necesitaría la oficialización de la rehabilitación de sus título en el cargo.

Anunció que Benavides acudiría este lunes a retomar su puesto como Fiscal de la Nación. No obstante, reconoció que su gestión en dicho cargo concluiría a fines de junio, y aseguró que su patrocinada entiende que permanecer más allá del tiempo para el que fue electa FN, “es inviable”.

“(El lunes) tiene que concurrir a su trabajo, asumir el despacho que le corresponde como lo ha ordenado la Junta”, dijo.

Explicó que en el caso de su patrocinada, no fue repuesta por un mandato judicial; sino que fue la misma entidad que la destituyó inicialmente, la que dispuso la nulidad de ello y es esta misma la que dispone que retome el cargo de fiscal y ordena que la actual FN, reponga en dicho cargo a su patrocinada.

Explicó que la entidad que reconoce a los magistrados como tal, no es el Ministerio Público; sino la Junta Nacional de Justicia, por lo que esta última está facultada para ordenar que su patrocinada vuelva a asumir sus funciones.

“Quien no cumpla esa orden, comete un delito, una infracción administrativa disciplinaria. Entonces, ya queda en la decisión de cada quien, obrar en consecuencia con el mandato de la Junta. Nosotros no nos vamos pelear. La señora lo que tiene que hacer es como si no hubiera pasado nada la noche anterior a la que la destituyeron e ir a su oficina.”

Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides