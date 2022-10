El Ministerio Público se pronunció luego del mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo para rechazar la politización de la justicia y para asegurar que los fiscales trabajan en base a hechos de manera objetiva y respetando el debido proceso.

“La principal función constitucional del Ministerio Público es la persecución del delito. El funcionamiento del sistema de justicia con respeto a la constitución y tratados internacionales son la base del Estado de derecho. Rechazamos todo intento de politización de la justicia”, manifestaron en redes sociales.

REVISA AQUÍ | Pedro Castillo acusa a los congresistas de “vacadores” y de impedirle ejercer sus competencias

La publicación de la fiscalía fue poco antes de las 11 p.m. del miércoles 19 de octubre, minutos después de la difusión del mensaje a la Nación del mandatario acompañado por los miembros del Gabinete ministerial.

Los fiscales investigan sobre la base de hechos y evidencias, con objetividad y respetando el debido proceso. Lineamientos respaldados por la Junta de Fiscales Supremos, Presidentes de Junta de Fiscales a nivel nacional y Coordinadores Nacionales de las Fiscalías Especializadas. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 20, 2022

“Los fiscales investigan sobre la base de hechos y evidencias, con objetividad y respetando el debido proceso. Lineamientos respaldados por la Junta de Fiscales Supremos, Presidentes de Junta de Fiscales a nivel nacional y Coordinadores Nacionales de las Fiscalías Especializadas”, agregó el Ministerio Público.

Pedro Castillo y su mensaje a la Nación

Pedro Castillo insistió que la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es ilegal e inconstitucional, además de ser parte de un complot para vacarlo del cargo “sin corroboración ni pruebas objetivas”.

“Ante esta antidemocrática situación, debo denunciar ante el país y la comunidad internacional que esta práctica de quebrantamiento del orden constitucional y democrático, las fuerzas democráticas que sumieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años 90 son las que ahora impulsan –como en aquella época- una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú”, acusó el presidente.

El jefe del Estado reiteró su inocencia, negó haber cometido actos de corrupción y denunció al Ministerio Público de usar instrumentos jurídicos en su contra, además de la instrumentalización de “tortura psicológica” con detenciones preliminares y prisiones preventivas para lograr testimonios que lo implican.

“En este afán desestabilizador, a los nuevos golpistas no les importa nada, ni el pueblo, ni la patria ni la familia. Yo lo sufro en carne propia, mi hija, mi esposa, toda mi familia han sido agredidas con el único propósito de destruirme porque no quieren que termine mi mandato. Pero les digo que voy a entregar el poder que el pueblo me entregó el 28 de julio del 2026, no antes”, manifestó.