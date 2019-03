Ministra Barrios dice que es consciente de que Roberto Vieira no podría operar solo

La ministra de la Producción Rocío Barrios afirma que tras la difusión de audios que involucran al congresista no agrupado Roberto Vieira, quien pidió US$25 mil para interceder a favor de un empresario, el presidente de la República Martín Vizcarra le ha pedido que tome acciones para erradicar la corrupción en ese sector.



— ¿Por qué el congresista Roberto Vieira fue convocado al Ministerio de la Producción el pasado 15 de marzo a una reunión en la que usted participó?

Hubo una convocatoria básicamente a los pescadores industriales. Fueron invitados los gremios y los congresistas que, de una u otra manera, participan en las comisiones y siempre acompañan a estos gremios. Los que participaron fueron los congresistas Roberto Vieira (no agrupado), Freddy Sarmiento (Fuerza Popular) y Marvin Palma (Cambio 21). En esta reunión se tocaron básicamente los temas de derecho de pesca, la jubilación y el seguro.

— ¿De quién fue la iniciativa de invitar al congresista Vieira?

La iniciativa de invitar, no al congresista Vieira, sino a todos los que le he mencionado fue del despacho [ministerial] efectivamente, así como a los gremios de pesqueros.

— ¿Es decir ellos continuamente son convocados al ministerio para estas reuniones?

Normalmente ellos solicitan reuniones y cuando tocamos estos temas, que ellos ven en el Congreso, y vienen varios gremios, es usual que ellos participen.

— ¿A raíz de esta denuncia contra Vieira, usted ha sido informada de la existencia de alguna mafia al interior del Ministerio de la Producción que tenga que ver con los permisos en el sector pesquero?

No, no he sido informada de eso. De hecho acabo de pedir una información adicional a la procuraduría del ministerio, así como también al órgano instructor para ver qué procesos tenemos en ciernes.

— ¿Cuántos funcionarios serán separados por este caso mientras duren las investigaciones?

Estamos en la identificación efectivamente de qué personas pudieron haber tenido alguna participación en el expediente para tomar las medidas, no sancionando porque todavía tiene que haber una investigación, pero, por lo menos, para prevenir efectivamente que haya cualquier mal interpretación en la tramitación del expediente y de la investigación. Y luego comunicaremos a las instancias respectivas para el inicio de las investigaciones y son éstas las que en realidad tienen que encargarse.

— ¿De cuántos funcionarios estamos hablando?

No le podría definir eso en este momento porque como comprenderá han pasado horas y recién estamos levantando la información.

— ¿Qué cargos ocupan quienes estarían involucrados?

Tampoco le podría dar esa información. No se preocupe que al final del día o en el transcurso de los días vamos a hacer público esto y las medidas que se han tomado en el interno como el debido registro de las personas que ingresan.

— ¿Ha podido corroborar que el registro tenga alguna deficiencia porque se informó que no figuraban los ingresos de Vieira?

No. Hemos pedido información de las visitas que se han recibido en los últimos meses a diferentes oficinas de Produce. La seguridad aquí se alterna, un año la hace Mincetur (Comercio Exterior y Turismo) y un año la hace Produce.

— ¿Es consciente de que el congresista Vieira no podría operar solo y necesita contactos dentro del ministerio para ofrecer estos 'arreglos'?

Por supuesto que soy consciente, justamente por eso hemos iniciado las investigaciones e invitamos a cualquier ciudadano que se haya visto afectado por algún pedido de este tipo para que no los hagan saber e iniciar las investigaciones correspondientes.

— ¿Qué canal les ofrece para que hagan las denuncias?

En una nota de prensa publicada en nuestra página web se señala un correo electrónico, la central y el anexo a donde tienen que hacernos llegar cualquier denuncia que exista respecto al tema anticorrupción. Tenemos en el ministerio una oficina de lucha contra la corrupción, que realiza este tipo de investigaciones y sobre eso hace recomendaciones en el interno.

— ¿La ha llamado el presidente Vizcarra por esta grave denuncia?

A raiz de esta denuncia quien llama al presidente y al premier es quien habla para informarle de los hechos y decirles las medidas que se están tomando. Mi responsabilidad es comunicar inmediatamente.

— ¿Ellos le han hecho un pedido en particular para afrontar este problema?

Efectivamente, que tome las medidas pertinentes para garantizar la erradicación de la corrupción dentro del sector.

— ¿Va a cambiar a funcionarios de confianza, de primera línea, a fin de poder contar con gente que le garantice transparencia en los temas en cuestión?

Estamos en ese proceso, como usted comprenderá tenemos pocos días, pero estamos en plena evaluación de los equipos que trabajan con nosotros y de ser el caso se harán los cambios respectivos.

Lee también en Política...