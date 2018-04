Ministra dice que programas sociales no serán usados políticamente

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, garantizó este domingo que los programas sociales no serán usados de manera política, al remarcar que se tomará en cuenta la norma implementada por su sector en enero de este año.

A inicios de 2018, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dispuso, a través de una directiva, diversas medidas para evitar que los funcionarios de este portafolio estén impedidos de realizar actos de proselitismo.

“Hemos reiterado la norma que se sacó en enero, por la cual, nadie puede hacer proselitismo político con los recursos de los programas sociales”, declaró en el programa de TV “Agenda Política”.

Liliana La Rosa dijo que esta norma existe y se continuará aplicando porque “es una convencida de que se juega mucho en las regiones”, por lo que es necesario proteger el buen uso de los recursos públicos.

En otro momento, aseguró que juntará e integrará los programas sociales, a fin de que estos sean “uno solo” en cada una de las regiones donde vienen laborando.

“Creo que hay que ajustar cosas, sobre todo en términos de la articulación en el espacio territorial, cada programa tiene desde su logo, su souvenir, hasta su estructura administrativa en la región. Entonces no tienes una oficina del Midis, sino siete de ellas en algunas regiones”, agregó.

Por otro lado, desestimó haber sido elegida para el cargo por haber militado en el Frente Amplio. En respuesta a eso, explicó que fue llamada para integrar el Gabinete Ministerial “dada mi experiencia de especialista en gestión pública e innovación social, he trabajado en 16 países de América Latina”.

“Yo soy una funcionaria pública, como miles de funcionarios públicos del Estado peruano, que nos hemos ganado nuestro espacio por méritos. Me he ganado el espacio a mucho punche, por mérito, no soy una improvisada. Además de ser una persona que conoce a la pobreza cara a cara, he podido salir adelante. Para mí el tema del servicio público es mi vida, no un trabajo”, destacó.