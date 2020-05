La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, descartó que en las reuniones del gabinete se haya discutido el caso del cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, quien fue contratado en reiteradas ocasiones en el Ministerio de Cultura, incluso durante el estado de emergencia por el COVID-19.

“Nosotros no discutimos las consultorías de cada sector. Lo que hacemos es tener grandes temas en agenda que requieren el trabajo multisectorial [...] No es el Consejo de Ministros lugar para discutir si esa consultoría cumplió o no con el protocolo. Para eso hay instituciones, la intervención de la fiscalía, la Contraloría. La fiscalización y transparencia son importantes pero no somos los ministros los que vamos a identificar si se cumplió o no con el perfil o protocolo”, indicó.

De otro lado, consideró que tanto la presentación del gabinete ante el Congreso y la aprobación por mayoría del pleno de la cuestión de confianza son demostraciones de una actitud madura por parte de ambos poderes del Estado.

“Saludamos y agradecemos la actitud que tuvo el Congreso ayer y hoy. Creemos que es la actitud más madura entre ambos poderes para poder trabajar en conjunto por el bienestar de todos”, señaló en declaraciones a Canal N.

#Congreso2020EC: Pleno otorga el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Vicente Zeballos.



Fueron 89 votos a favor, 35 en contra y 4 abstenciones. pic.twitter.com/t41PFQ36qF — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) May 29, 2020

Muñoz, quien estuvo con el resto del gabinete durante toda la jornada ante el pleno del Congreso de este jueves 28 de mayo, aseguró que el Gobierno está evaluando siempre oportunidades para mejorar su respuesta ante la pandemia de coronavirus (COVID-19), y reconoció como parte del “juego político” los cuestionamientos de las bancadas que cuestionaron el desempeño del Ejecutivo, pese a que votaron a favor de la confianza.

“Fue un diálogo sumamente intenso, productivo. Hemos escuchado humildemente y con detenimiento todas las expresiones que tuvieron los congresistas [...] Creo que es parte del juego político el mantener algunas posiciones como las que reflejaron, pero sí creo que es una nueva convivencia en la cual no hay cabida para intereses personales o partidarios”, manifestó.

Fabiola Muñoz concluyó reiterando que el Gobierno está haciendo los esfuerzos para combatir el coronavirus, una pandemia que calificó como “compleja y difícil”.

“Somos conscientes. Todo el esfuerzo que se hace no es suficiente porque la expectativa es grande y, sobre todo, el impacto de esta pandemia es enorme, pero la única manera de reducirlo en todo lo que se pueda es trabajando unidos”, acotó.

