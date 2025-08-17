Urteaga aseguró que el Ejecutivo seguirá concentrado en el cierre de brechas sociales y en la ejecución de obras de infraestructura. (Foto: Andina)
Urteaga aseguró que el Ejecutivo seguirá concentrado en el cierre de brechas sociales y en la ejecución de obras de infraestructura. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, , respondió este domingo a los cuestionamientos por la altísima desaprobación de la presidenta Dina Boluarte, que para . En diálogo con Canal N, la funcionaria defendió a la mandataria y aseguró que el Ejecutivo se concentra en atender las necesidades de la ciudadanía.

Nosotros no trabajamos para las encuestas, estamos abocados a la población. A mí, como ministra, y seguramente también a mis colegas, se me acercan muchas personas, como el día de hoy en la jornada deportiva, que le envían saludos a la presidenta”, señaló.

Urteaga agregó que Boluarte ha sido clara sobre los ejes de su gobierno: “La presidenta habló muy claro de lo que se viene haciendo: el cierre de brechas, infraestructuras, seguridad. Tenemos que seguir trabajando, por supuesto, recuerden que nuestro país tiene todavía brechas en infraestructura e infraestructura social. Este gobierno está trabajando mucho”.

El sondeo, realizado entre el 8 y el 12 de agosto, revela que la desaprobación de Boluarte sigue en tendencia ascendente, alcanzando su pico más alto en toda su administración. Su aprobación apenas llega al 3%.

Por regiones, la mandataria obtiene un 1% de aprobación en el centro del país y 2% en el sur. En el nivel socioeconómico A/B, el respaldo se reduce a 2%, el más bajo registrado hasta la fecha.

Según Datum Internacional, la presidenta mantiene apenas un 3% de aprobación a nivel nacional, con mínimos históricos en todas las regiones y estratos socioeconómicos. (Foto: Andina)
Según Datum Internacional, la presidenta mantiene apenas un 3% de aprobación a nivel nacional, con mínimos históricos en todas las regiones y estratos socioeconómicos. (Foto: Andina)

Asimismo, el 82% de peruanos calificó como negativo el mensaje a la Nación que Boluarte dio ante el Congreso: un 37% lo consideró “intrascendente”, un 23% “incompleto” y un 22% “demasiado largo”.

Desaprobación generalizada

El rechazo también alcanza al resto del Ejecutivo. El presidente del Consejo de Ministros, , subió de 78% de desaprobación en junio a 80% en agosto. Además, un 58% de encuestados considera que se debe cambiar a todo el gabinete ministerial.

El descontento ciudadano se extiende al Congreso. Un 66% se mostró en contra de la elección de como presidente de ese poder del Estado.

En contraste, la popularidad del alcalde de Lima, , mostró un repunte: pasó de 42% a 48% de aprobación en el último semestre, mientras su desaprobación cayó diez puntos porcentuales.

