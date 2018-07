Ministra de la Mujer asegura que no conoce a empresario Mario Mendoza

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, dijo desconocer los motivos por los cuales es mencionada en una conversación telefónica grabada entre el congresista Mauricio Mulder (Apra) y el empresario Mario Mendoza.

En declaraciones a Canal N, la funcionaria dijo que no conocía a Mario Mendoza y aseguró que las únicas personas involucradas en su nombramiento como titular del Ministerio de la Mujer fueron el presidente Martín Vizcarra y el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva.

"No conozco al señor Mendoza, nunca me he reunido con él ni nadie se ha reunido conmigo a nombre de él. No he tenido ninguna conversación con él", aseguró Ana María Mendieta.

También informó que, tras la difusión de los audios, pudo conocer que Mario Mendoza visitó el Ministerio de la Mujer el 11 de junio acompañando a un gerente de producción de una empresa proveedora, pero precisó que no se reunió con él.

En el audio en cuestión, el congresista Mauricio Mulder le dice a Mendoza que no conoce a la ministra de la Mujer, pero sí a las personas que supuestamente la habían puesto en el cargo.

"Yo no sé a quiénes se refiere. A mí, quienes me han puesto, son el presidente y el primer ministro", garantizó Mendieta.