El ministro de Cultura, Alejandro Salas, dijo no creer que el presidente Pedro Castillo plantee un adelanto de elecciones en su pronunciamiento ante el Congreso de la República este martes 15 de marzo, pero indicó que es decisión del mandatario expresar algún tipo de “mensaje político”.

“Yo considero que no va a ser así (que el presidente Pedro Castillo plantee un adelanto de elecciones). Sin embargo, dentro de la discrecionalidad que tiene el presidente, él podría expresar algún tema que vaya en un mensaje político”, respondió ante la prensa.

Salas declaró a la prensa a su llegada a Palacio de Gobierno, donde se convocó este martes a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros dos horas antes de la presentación de Pedro Castillo ante el Poder Legislativo.

Declaraciones de Alejandro Salas





El primer ministro, Aníbal Torres, había hablado momentos antes sobre esta posibilidad y no descartó de que se incluya una propuesta de adelanto de elecciones.

“Yo no he dicho que estaba descartado ni que no estaba descartado. No he dicho eso [¿Puede estar esa propuesta?] Yo lo que he dicho es a buen entendedor pocas palabra. ¿Eso va a ser una sorpresa? No sé”, respondió antes de insistir en la posibilidad de que haya “sorpresas” en el pronunciamiento del jefe del Estado.

