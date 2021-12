El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres, exhortó al presidente Pedro Castillo a permitir el ingreso de “fiscales y autoridades competentes” a Palacio de Gobierno para que puedan cumplir la investigación preliminar sobre el caso Petroperú.

“Le diría al señor presidente: Permita, inclusive, que entren a la bóveda de Palacio (de Gobierno), que entren a su despacho, no obstante, que ellos (fiscales provinciales) no tienen facultad para eso, pero -en aras de la transparencia- haga usted eso. Regrese inmediatamente de Puña (Cajamarca), abra usted Palacio y que entren todos los fiscales y autoridades que sean competentes”, manifestó Torres Vásquez en diálogo con Exitosa.

“Yo le diría al presidente que abra la puerta de Palacio de Gobierno y ponga un letrero grande que diga ‘pasen señores fiscales competentes’ porque no hay otra forma de salir de esto”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

El procurador Daniel Soria solicitó con esta denuncia que Zoraida Ávalos abra una investigación preliminar al presidente de la República. Estos fueron sus motivos.





Además, cuestionó que el fiscal Luis Medina, adjunto de la fiscal Norah Córdova, haya denunciado a Eduardo Pachas, abogado de Castillo Terrones, por presuntamente haberse robado una resolución en la diligencia del 22 de diciembre desarrollada en la sede de Gobierno.

“Eso que se investigue. Yo creo en el abogado por ser una persona decente. Una persona transparente. Yo no puedo creer a la fiscal (Norah Córdova) es imposible que le pueda creer a la fiscal porque, como está demostrado públicamente, se ha declarado enemiga del presidente, a quien lo tilda de terrorista y comunista”, exclamó el ministro.

“Ella sí se ha declarado enemiga del presidente, cómo va a estar investigando a su enemigo. Eso no resulta lógico. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, solo en el Perú. Esas personas le hacen muchísimo daño al sistema de justicia. Enlodan a los fiscales y jueces honestos que hay en el Poder Judicial y el Ministerio Público”, agregó.

En esa línea, Aníbal Torres aseguró que los fiscales provinciales que participaron en la diligencia en Palacio de Gobierno no están facultados para investigar al jefe de Estado.

“Al Despacho Presidencial no pueden ingresar, pero a otras áreas sí pueden hacerlo. Sí se le ha proporcionado toda la información que ellos han pedido y el presidente de la República no les ha impedido que hagan eso. Sin embargo, el fiscal adjunto en el acta ha (dejado) sentado que el presidente de la República, que no se encontraba en ese momento, le ha impedido y que eso es perturbar la justicia”, concluyó.

El Ministerio Público investiga las presuntas irregularidades en una licitación de biodiésel que otorgó Petroperú a una empresa cuyo gerente, Samir Abudayeh, se reunió con el gerente de la empresa estatal y el presidente Pedro Castillo semanas antes de que se otorgara la licitación.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El Pleno del Congreso censuró ayer al ministro de Educación, Carlos Gallardo, con 70 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones. De acuerdo al Reglamento del Congreso, Gallardo, deberá presentar su renuncia al cargo, tras haber sido censurado, y el presidente Pedro Castillo deberá aceptar su dimisión dentro de las 72 horas siguientes.

TE PUEDE INTERESAR