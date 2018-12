Ministro Carlos Morán cuestiona a Alan García por “actitud de victimizarse”

El ministro del Interior, Carlos Morán, reiteró la noche de este miércoles que el vehículo de su sector en exteriores de la casa de Alan García no responde a una actividad de ‘chuponeo’ o interceptación telefónica, como han señalado el ex presidente y simpatizantes del Apra.

Según explicó en conferencia de prensa, la presencia del vehículo responde a un procedimiento legal relacionado a un plan de operación de seguridad para García Pérez por pedido de su secretario Ricardo Pineo y congresistas apristas, luego de que Uruguay le negara el asilo.

“No tenemos nada que ocultar. Me sigue sorprendiendo esa actitud de victimizarse ante la opinión pública. En la Policía Nacional, en el gobierno del presidente Vizcarra no hay ninguna práctica ilegal. Es más, estamos decididos a luchar contra la corrupción. Y esto nos indigna”, aseveró el titular del Ministerio del Interior (Mininter).

También cuestionó que simpatizantes apristas hayan agredido a policías al creer que se trataba de un vehículo de ‘chuponeo’, cuando es una unidad táctica de monitoreo de imágenes —usando también un drone— utilizado para conflictos sociales, que incluso, agregó, estuvo en exteriores de la residencia del embajador de Uruguay para evitar incidentes como en el que fue agredido el ex ministro Luis Alva Castro.

“Nadie está por encima de la ley, pero esta situación de victimizarse, de generar una situación adversa con un contenido altamente político la rechazamos contundentemente. Estoy esperando que el fiscal termine su labor y estoy pidiendo que lacren ese vehículo y lo sometan a todos los peritajes posibles, para desvirtuar esta hipótesis fantasiosa que están esgrimiendo estos dirigentes apristas”, señaló también el titular del Mininter.

De otro lado, el ministro Morán dijo que con gusto irá a la comisión del Congreso que lo cite para explicar el tema.



“Estoy sorprendido e indignado por la posición asumida por el señor Pineda, porque el día lunes cuando le negaron el asilo al ex presidente García, él me llamó por teléfono y tuvimos una conversación de tres minutos aproximadamente. Y yo le garanticé como ministro de Interior y parte de este gobierno que la seguridad del presidente García iba a estar a cargo de este sector y de la PNP, porque no íbamos a permitir que se repitan incidentes como cuando fue agredido el ex ministro Alva Castro”, manifestó también.