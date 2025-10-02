Tras la renuncia de Juan José Santiváñez al gabinete ministerial para participar en las Elecciones Generales 2026, el ministro de Salud César Vásquez no descarta que él también podría dejar su cargo para postular en los próximos comicios, de acuerdo a los plazos establecidos.

“Es algo que todavía no tengo definido, tengo una semana para pensarlo, no lo descarto. Yo creo que también es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadano y los ministros no están excluidos de poder participar en una contienda electoral, de mi parte todavía no tengo una decisión clara. Voy a evaluarlo, no lo descarto. Soy un político, he sido congresista , he tenido participación en varios escenarios políticos”, manifestó al ser consultado sobre sus aspiraciones políticas.

Asimismo, el titular del Ministerio de Salud hizo referencia a la normativa electoral en la que se establece que el 13 de octubre del 2025 vence el plazo para que las autoridades y altos funcionarios que deseen postular en las próximas elecciones presenten su renuncia.

“Yo creo que eso todavía tiene que verse hasta el último día, creo que la fecha es el 13 de octubre si no me equivoco. Por lo menos hasta ahora es una decisión que hay, en el transcurso de la semana si hay otra decisión se comunica”, dijo a los medios de comunicación.

“He estado un tiempo importante en la gestión con resultados que favorecen a la ciudadanía”, añadió.

César Vásquez también se refirió a la renuncia de Juan José Santiváñez al cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien además tenía una moción de censura por votar en su contra.

“Yo creo que Santivañez no está dando un paso para atrás ni al costado sino para adelante, pensando en la defensa de lo que él cree. Y para poder aportar a la política del país desde otro espacio. Ese es un derecho legitimo”, declaró Vásquez.

Asimismo, al ser consultado sobre si el nuevo titular del Minjusdh, Juan Manuel Cavero Solano, debería continuar con los proyectos de la construcción del penal El Frontón y sobre la salida del Perú de la CIDH, este defendió dichas iniciativas.

“Sí, las políticas de gobierno se tienen que continuar. Los anuncios que se hacen en los ministerios son coordinados obviamente con la PCM y con la Presidencia y no dependen de personas que son autoridades momentáneas. Dependen de la continuidad de decisiones desde el mas alto nivel. Todos tienen que seguir esas políticas”, manifestó.