El ministro de Producción, Daniel Córdova, ofreció el cargo del entonces viceministro Héctor Soldi Soldi para llegar a un acuerdo con la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (Fiupap) y así levantar el paro indefinido que este gremio convocó a nivel nacional.

El programa de TV "Panorama" difundió una grabación de la reunión previa a llegar al acuerdo con dicho gremio de pescadores artesanales. En esta se ve y escucha el ofrecimiento del ministro Daniel Córdova.

"Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer y el tema es el siguiente. Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?", dice el titular del Produce.

El ministro Córdova se defendió y explicó que la decisión de sacar a Soldi del viceministerio de Pesca y Acuicultura la tomó antes de que el gremio de pescadores artenasales le informen los problemas que tenían con el funcionario del Produce.

"Resulta que en el contexto de una conversación muy larga, ellos me manifiestan su disconformidad respecto del viceministro y ellos me piden algo que yo había decidido", afirmó en "Panorama".



El titular del Produce afirmó que se trató de "parte de una negociación política sobre un tema muy delicado de maltrato de un funcionario público a los pescadores artesanales y de mala gestión". Agregó que el trabajo de Soldi fue "defectuoso" desde el punto de vista político y técnico.

"Esa decisión la había tomado antes, era independiente a la negociación, pero para que levanten la huelga tengo que utilizar herramientas de negociación política para que ellos consideren que voy a cambiar de verdad", explicó.

Señaló que es "incorrecto" que un funcionario esté grabando a un ministro de Estado y que investigará este hecho.

El Ejecutivo aceptó la renuncia de Héctor Soldi Soldi al cargo de viceministro de Pesca y Acuicultura el último 12 de abril. La reunión grabada fue una semana antes, el 4 de abril.