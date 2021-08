El ministro de Defensa, Walter Ayala, aseguró que la denuncia por trata de personas que existe en su contra fue “sembrada” por la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

En diálogo con ‘Panorama’, aseveró que tiene “la consciencia limpia” y en su contra no existen procesos.

“Mira, esa denuncia la han sembrado, es una denuncia que entiendo me la han hecho Los Cuellos Blancos del Puerto. Yo ya denuncié por delito de denuncia falsa. Mi consciencia está limpia y no tengo ningún proceso”, señaló.

En otro momento, Ayala, minimizó su destitución de la Policía Nacional del Perú en el año 2000 por presuntamente haber facilitado la fuga de un requisitoriado porque “pasó cuando tenía 22 años”.

“Yo no era el encargado de cuidarlo, a mí se me pregunta por una persona y yo no conozco a esa persona, ¿no?, yo estaba en la División de Robos de la Dirincri en la Av. España. Yo desconozco [cómo se escapó] porque no era mi función. [...] Lo de la PNP pasó cuando tenía 22 años”, manifestó.

El titular del Ministerio de Defensa presentó ante el Tribunal Constitucional dos acciones de amparo en contra de su destitución pero fueron rechazadas de forma unánime.

