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Resumen

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18 de setiembre de 2026 Entrevista al ministro de educación, José Antonio Chang quien indicó que capacitará a directores y profesores de colegios públicos. FOTOS: ALONSO CHERO
18 de setiembre de 2026 Entrevista al ministro de educación, José Antonio Chang quien indicó que capacitará a directores y profesores de colegios públicos. FOTOS: ALONSO CHERO
Por Diana Seminario

El ministro de Educación, José Antonio Chang, enfatiza en entrevista con El Comercio que no se puede llegar a un extremo de violencia tan grande si antes no han ocurrido otros episodios. Hablamos sobre cómo se llegó a esta situación, qué cambios hacer y cómo prevenir otros casos.

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Entrevista