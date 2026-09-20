— ¿Qué acciones está tomando el Minedu respecto al caso del Liceo Naval Almirante Guisse?

Estamos siguiendo el lineamiento que nos ha dado la presidenta [Keiko Fujimori]. Hemos declarado en reorganización el colegio y hemos tomado el control administrativo y de gobernanza. Académicamente, el colegio no es malo, todo lo contrario, está muy por encima del rendimiento promedio. Lamentablemente, este grupo de muchachos ha logrado que el prestigio de esta escuela se venga a menos. Hay un problema de disciplina que no es exclusivo del Liceo Naval. Esto se está extendiendo a todas las instituciones educativas por el relajamiento de las normas de disciplina.

— ¿Cuándo se relaja la disciplina?

En los últimos diez años se han emitido ciertas normas –lo he escuchado de los propios directores– que no permiten actuar para poner orden ni hacer respetar la autoridad de directores y maestros. Y el otro tema es la no participación directa de los padres de familia en el proceso educativo, porque muchas de estas actitudes violentistas o irrespetuosas se generan en la familia.

— Una profesora dijo que los buenos maestros han querido poner orden y disciplina, pero se tomaron represalias. ¿Conoce de eso?

Tengo algunas estadísticas que podrían ilustrar la situación. En el Liceo Naval tenemos 50 denuncias en los dos últimos años por diferentes casos de violencia: física, 4; psicológica, 17; por discriminación, 12; agresión verbal, 5.

— ¿Y hostigamiento sexual?

Sí, hostigamiento sexual, 7. Tocamientos y actos de connotación sexual, 4. Y hay una violación sexual, que es la que ha ocurrido. Pero esto es solo entre escolares. También hay casos entre personal de instituciones educativas a escolares. Y ahí tenemos otro tanto, 30. Lo que significa que hay 80 denuncias de violencia, vamos a decir, de algún tipo.

— En este centro educativo.

En este centro educativo, en los dos últimos años. Ahora, hay otro tanto –y esto me he enterado por los padres de familia– que no denuncian, que tienen miedo. Y, lamentablemente, este sistema tampoco recoge denuncias de los profesores que son hostigados o maltratados.

— ¿Usted ha hablado con los profesores del Liceo?

He hablado con las autoridades. Algunos señalan que hay padres de familia que también se exceden, que los denuncian por cualquier tema, y se sienten incómodos, hostigados, acosados. Los llevan hasta la fiscalía. Entonces, hay un desequilibrio absoluto por falta de autoridad, de orden, de disciplina.

Entrevista al ministro de educación, José Antonio Chang quien indicó que capacitará a directores y profesores de colegios públicos. FOTOS: ALONSO CHERO

— ¿Cómo se puede recuperar la autoridad de los maestros?

Al director se le ha restado autoridad para la sanción en el marco de la ley.

— ¿A los directores en general?

Correcto. No es a este director, es en general. Por eso cuando hemos hablado de reformas de tercera generación en el plan quinquenal que tenemos, queremos que la autonomía de las escuelas aparezca, para ello necesitamos un líder adecuado, un docente que sea prestigioso, conocedor de su tema, pero que también sepa ser un modelo de ciudadano. Porque a la escuela no solo vas a tomar clases, conocimientos, sacar una buena nota y pasar de año, sino también a aprender la convivencia que debe haber socialmente, a aceptar las diversidades de personas y actitudes que tenemos, a tolerar. Eso se ha perdido, nuestros directores no tienen capacidad en este momento de sostener su autoridad con estas normas que los acompañan.

— ¿En el Minedu hay antecedentes sobre el Liceo? ¿Se hizo algo?

Hay un sistema que recibe las denuncias, pero solo es un registro estadístico que va diciendo en qué estado está, a dónde pasó el trámite. A esto le falta seguimiento. Si en una institución educativa encuentro cinco o seis casos de violencia en un año, mando a un grupo de tutores o de inspectores a ver qué está pasando y actuar. Pero eso no ha ocurrido. Lo único que dicen es “atención finalizada” porque el documento llegó a la última parte del protocolo, pero no se verifica si el problema se solucionó, si hay una atención a los afectados. Entonces, estoy proponiendo crear la Oficina de Protección de la Comunidad Educativa.

— ¿Qué potestades tendría?

Tienen que basarse en el documento estadístico y poder ir e intervenir en los colegios. Decirles qué está pasando. He recibido seis denuncias, cinco denuncias de hostigamiento.

"He escuchado de cerca a muchos directores que dicen que no tienen potestad de expulsar a alumnos que hayan tenido graves faltas de conducta. Estoy revisando la normativa y la vamos a modificar".

— ¿Qué normas han contribuido a ponernos en este lugar?

Normas que han empezado a relajar toda la disciplina y la meritocracia.

— Lo de la disciplina, ¿cuál fue el punto de quiebre que la relajó?

Los directores me dicen que no pueden expulsar a un alumno que ha cometido una grave falta de conducta, y debemos devolverle esa atribución a la escuela. Que los padres o el niño afectado tengan una instancia en el Ministerio de Educación para revisar su caso, está bien. Pero en tanto se tome esa decisión, el alumno tiene que salir de la escuela y el ministerio tendrá 48 horas para revisar esa decisión y determinar separarlo definitivamente o regresarlo a la escuela.

— Usted habla de 48 horas, pero luego está la burocracia.

Por eso estamos creando esta oficina, que va a ser muy expeditiva. Cuando en el 2011 me retiré del Minedu tras cinco años de servicio, dejé más o menos de 1.600 a 1.800 trabajadores. Hoy tenemos 9.000.

— En 15 años se ha pasado de menos de dos mil a nueve mil.

En las diferentes modalidades de contratación, que son órdenes de servicio, contratos CAS determinados o a plazo indeterminado, y otras. Y en esta dirección que ve los temas de calidad, donde se encuentra la plataforma SíseVe, trabajan 164 personas. La hemos recortado a 60.

— El SíseVe…

Está dentro de esta oficina que manejaban 164 trabajadores. Yo decía: “¿hay 164 personas y no han podido atender o prevenir estas situaciones?”. Me parece irracional. Pero como digo, vamos a crear una Oficina de Protección de la Comunidad Educativa a la que todos puedan recurrir cuando haya sanciones de las más altas o cuando estadísticamente salga una alerta sobre denuncias en determinado colegio. Hay que actuar de inmediato. Mandar un equipo de tutores. Y esto no es para castigar a la escuela, sino para ayudarla y adelantarnos a dramáticos sucesos como el que ha ocurrido. Para llegar a ese extremo, es que se tienen que haber pasado por alto muchas circunstancias.

— Esto es una consecuencia, estos chicos ya venían actuando.

Sin duda. Nadie puede llegar a ese extremo de violencia si previamente no ha pasado por otros procesos de transición.

— ¿Y qué hacer con los padres?

En el plan quinquenal nosotros hemos hablado de retomar el tema de la guía de padres de familia, para decirles grado por grado qué pueden hacer para acompañar en el rendimiento, la conducta y crecimiento de sus hijos.

— Retomar, dice. ¿En qué año se dejó? ​

El 2011 fue la última oportunidad en que yo vi la guía de padres.

— ¿En los últimos 15 años no ha habido guía de padres?

Que yo sepa, no ha habido ningún esfuerzo para incorporar a los padres de familia en el proceso educativo. Los padres son los grandes aliados porque ellos están enviando a la escuela a su bien más preciado, sus hijos, entonces tienen que ser partícipes y saber que están yendo a una escuela segura.

— El Liceo Naval pasa a ser administrado por el Minedu...​​​​​

Se ha emitido un decreto supremo que dispone la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo, y con eso vamos a tener control hasta diciembre del 2027. Vamos a nombrar al director, pero también vamos a mantener el nivel académico.

— Una madre de familia decía “aquí pesan mucho los galones”. ¿Cómo manejar ese aspecto?

Hay que devolver autoridad al director y a los profesores. Ellos se han sentido desprotegidos porque son sujetos de denuncias permanentes. En esas condiciones, se sienten limitados a llamar la atención, a corregir.

— En el Plan Nacional de Educación, se habla de una carrera pública magisterial debilitada. Al no haber evaluaciones, ¿quién nos asegura directores ejemplares?

Hemos planteado crear una escuela nacional de formación de directores de escuela pública. Ya hay antecedentes en formación de escuelas del sector público, como en la Academia de la Magistratura, Indecopi, la contraloría, que forman a los funcionarios de esas entidades.

"Es necesario desarrollar las capacidades de docente, pero adicionalmente que sea un líder inspirador para el alumno y le demuestre cuáles son las ventajas de una buena educación".

Entrevista al ministro de educación, José Antonio Chang quien indicó que capacitará a directores y profesores de colegios públicos. FOTOS: ALONSO CHERO

— ¿Todos los que quieran ser directores de escuelas públicas tendrán que pasar por esta escuela?

Si bien ya tienen una formación académica, lo que no tienen es una formación de liderazgo, de gestión, y yo necesito líderes que inspiren a los muchachos, que le den propósito a la escuela. Un ejemplo claro es el curso este que hace el Banco Central de Reserva, un instituto altamente calificado y técnico. Entonces yo quiero una escuela de formación de ese nivel para que cada director que salga de ahí sea un líder de su comunidad, que entienda la responsabilidad que significa ser director de una escuela, manejar profesores, manejar alumnos, alternar con padres de familia.

— ¿Hay un cronograma?

A fin de año estará listo el proyecto. Estas escuelas no son una innovación en el mundo. Singapur, uno de los países con mejores resultados de aprendizaje, tiene una escuela de líderes en educación. Gran Bretaña y Finlandia las tienen. He pedido una reunión con representantes de estos gobiernos, el BID y la CAF para que nos apoyen a construir este modelo. Debería funcionar en el 2027.

— ¿Cuánto tiempo pasarían por esa escuela quienes aspiren a ser directores?

Va a ser dependiendo de las características de la escuela. Si es de inicial, inicial con primaria, los tres niveles, si es de alto rendimiento... Un año de estudios podría abarcar muy bien las competencias para una escuela completa.

— ¿Y esto cómo se va a condecir con las evaluaciones?

Si quieres ser director de escuela, tienes que haber pasado por la escuela nacional. Para ser maestro y entrar a la carrera pública magisterial, es otro tipo de evaluación, pero se le bajó los niveles de exigencia. Hoy puedes entrar a la carrera pública magisterial sin una línea de corte, sino cubriendo vacantes. Abrías 20.000 plazas y pasabas con 11, 10 o 9, hasta cubrirlas. Hay leyes, un poco complicadas, que dicen que había 20.000 plazas, se presentaron 30.000, sacaron 11. Entran todos, y si no hay plazas, entran cuando aparezcan, y se les nombra sin mayor evaluación. Eso hay que rectificarlo. Hemos pedido que la línea de corte sea [la nota] 14. Además, vamos a entrar a un nuevo proceso de evaluación censal a través de las universidades, y que estas evalúen a los maestros en el aula. Quiero saber si lo que están aprendiendo lo aplican en el aula, y cuánto. Ese es un tema progresivo.