El ministro de Educación, Rosendo Serna, saludó el nombramiento de la congresista y vocera de Perú Libre, Kelly Portalatino, como titular de Salud y afirmó que si ella señala que no es “cuota de poder” de Vladimir Cerrón, líder del partido del lápiz, - como afirman los críticos al Gobierno- “hay que creer”.

“Es este caso, si la ministra (Kelly Portalatino) está señalando que no es parte de una cuota de poder, hay que creer”, señaló en declaraciones a Canal N.

“¿[¿Qué opina de la designación de Kelly Portalatino?] Me parece bien. Es una profesional a quien hay que darle todo el apoyo, la confianza y que en su trabajo observaremos cómo está logrando superar una situación que es deficitiaria en el sector”, agregó.

Este jueves 27 de octubre, Pedro Castillo tomó juramento como nueva ministra de Salud a la vocera de la bancada Perú Libre, Kelly Portalatino, en reemplazo de Jorge López.

“Creo que hay que dejar trabajar. El presidente ha creído conveniente y eso se respeta. Yo auguro éxitos públicamente para que la ministra pueda hacer la mejor gestión”, indicó Serna, quien cuestionó a quienes han opinado que no tendrá una buena gestión.

“No puedo estigmatizar, adelantar ni tener prejuicios respecto a la capacidad profesional académica de la ministra de Salud porque eso sería una situación a priori, un análisis que no me parece correcto [...] Hay que dar oportunidad a la gente para que trabaje por el desarrollo del país”, aseveró.

El titular del Ministerio de Educación, en otro momento, expresó su deseo de que el Grupo de Alto Nivel que envíe la OEA al Perú la próxima semana “traiga tranquilidad” y permita que cada poder del Estado pueda cumplir con sus funciones.

“Es recurrente el tema, en el Congreso hay congresistas que son monotemáticos y que el tema de la vacancia estuvo desde antes del 28 de julio del 2021. Eso tiene que cambiar, tiene que entrar en una situación de reflexión y pensar en el país”, exhortó.