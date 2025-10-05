El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Manuel Cavero, respondió a una serie de cuestionamientos relacionados con su trayectoria profesional y su desempeño en diferentes cargos públicos, tras asumir recientemente la titularidad del sector.
Cavero aseguró que su gestión en el Ministerio de Justicia (Minjus) se centra en enfrentar con firmeza la delincuencia de alta peligrosidad y en la creación de espacios adecuados para la reclusión de internos que representen un riesgo elevado para la ciudadanía.
Respecto a las críticas por su paso por el Gobierno Regional del Callao, donde fue gerente de Asesoría Jurídica, Cavero explicó que su equipo actuó conforme a la ley ante la designación de un jefe de imagen sin colegiatura. “Nosotros hicimos una interpretación legal válida y el caso fue derivado al Ministerio Público, que determinó que no existía responsabilidad de mi parte”, precisó. El ministro insistió en que no hubo omisión ni irregularidad, sino una actuación ajustada al marco normativo vigente.
Asimismo, se refirió a la controversia surgida en 2018, cuando un reportaje periodístico denunció que durante su gestión como director de Circulación y Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se habría otorgado una licencia de conducir a una persona con discapacidad visual. Cavero negó tajantemente la versión:
“El Ministerio de Transportes nunca le dio un brevete a un ciego. Lo que sucedió en ese momento fue que una persona con problemas de miopía se acercó a un centro médico particular y tramitó allí un permiso médico en el cual se le acreditó y se registró en los sistemas del ministerio que no tenía ningún impedimento visual para conducir un vehículo”, sostuvo.
Añadió que el MTC validó la información registrada en su sistema y que, tras una revisión interna, se detectó una falla en el proceso de verificación médica, lo que dio lugar a ajustes posteriores.
No obstante, el ministro también enfrenta procesos judiciales pendientes. De acuerdo con información del Ministerio Público, Cavero tiene 14 investigaciones registradas, de las cuales cuatro permanecen activas (dos de ellas por presunto abuso de autoridad, apropiación ilícita y colusión). Una de ellas está relacionada con su gestión en la Municipalidad de Independencia, donde se le imputa haber participado en la ejecución irregular de 16 obras dentro de los programas “Trabaja Perú” y “Avanza Perú”.
Pese a ello, Cavero afirmó que confía en la justicia y en el debido proceso, y subrayó que todas las decisiones adoptadas en su carrera pública “han estado siempre orientadas al servicio del Estado y al respeto del marco legal”.
