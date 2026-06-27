Ministro de Justicia aclara que pedido a favor de Pedro Castillo es una gracia presidencial y no un indulto. (Foto: Andina)
Ministro de Justicia aclara que pedido a favor de Pedro Castillo es una gracia presidencial y no un indulto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, aclaró que la nueva solicitud presentada a favor del expresidente Pedro Castillo no corresponde a un pedido de indulto, sino a una gracia presidencial, cuyo expediente se encuentra actualmente en evaluación por la Comisión de Gracias Presidenciales.

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