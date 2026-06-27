El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, aclaró que la nueva solicitud presentada a favor del expresidente Pedro Castillo no corresponde a un pedido de indulto, sino a una gracia presidencial, cuyo expediente se encuentra actualmente en evaluación por la Comisión de Gracias Presidenciales.

El titular del sector informó que la solicitud fue ingresada el pasado 25 de junio y que el procedimiento se desarrolla conforme a lo establecido por la ley.

“ Lo que ha ingresado el 25 de junio es una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales y que seguramente muy pronto ya tendrá una respuesta del ministerio”, señaló Jiménez Borra.

El pronunciamiento del ministro se produce luego de que el abogado Tomás Soldevilla Guerra presentara un nuevo pedido en favor del exmandatario, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo desde el 7 de diciembre de 2022, tras su fallido intento de golpe de Estado.

De acuerdo con el programa Beto a Saber el expediente consta de diez páginas y fue dirigido al presidente de la República, José María Balcázar, así como a la Comisión de Gracias Presidenciales. En el documento se invoca el artículo 118, inciso 21, de la Constitución Política del Perú, que faculta al jefe de Estado a conceder indultos, conmutar penas y ejercer el derecho de gracia en favor de procesados cuando la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo legal más su ampliatoria.

“ Solicito que, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 118 inciso 21 de la Constitución Política del Perú, se evalúe y disponga el otorgamiento del derecho de gracia presidencial a favor del ciudadano Pedro Castillo Terrones , conforme a los estándares constitucionales, convencionales, doctrinarios, jurisprudenciales y de derecho comparado que se desarrollan en el presente escrito”, se lee en la solicitud presentada por la defensa del exjefe de Estado.

El Ministerio de Justicia deberá emitir un pronunciamiento una vez que concluya la evaluación técnica realizada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales.