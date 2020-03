Ministro de Justicia sobre pena de muerte: “No vamos a denunciar ningún tratado internacional”

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, aseguró que el Poder Ejecutivo no denunciará ningún tratado internacional al que el Perú esté adscrito y que la pena de muerte para feminicidas y violadores no es un tema de agenda.

“Lo que puedo decir como ministro de Justicia es que la pena de muerte no está en agenda, no estamos preparando ningún proyecto de reforma normativa, no vamos a denunciar ningún tratado internacional”, afirmó en diálogo con Canal N.

En ese sentido, Castañeda destacó que el presidente Martín Vizcarra es “muy respetuoso de los tratados internacionales” y está “totalmente descartada” la opción de denunciar la Convención de Derechos del Niño o el Pacto de San José.

Asimismo, refirió que la propuesta de la pena de muerte para agresores de las mujeres no fue realizada por el jefe de Estado.

“Hay que aclarar una situación. La pena de muerte no está en agenda, el presidente no ha hecho una propuesta sobre la pena de muerte, lo que ha hecho es enfatizar algunos aspectos básicos que se requieren para enfrentar todo este clima de violencia […] Él no introduce alguna propuesta”, precisó.

“La pregunta es si la pena de muerte es disuasiva, entonces, obviamente, frente a una pregunta tan amplia, frente a un fenómeno tan complejo, la respuesta ha sido evaluar un conjunto de alternativas, pero, obviamente, estas alternativas son respetuosas del marco nacional e internacional”, añadió.

Como se recuerda, el último domingo, el mandatario Martín Vizcarra afirmó que la pena de muerte para feminicidas y violadores es una medida que se puede “evaluar” a fin de determinar si es una medida disuasiva. Manifestó que un posible cambio de norma depende del Congreso de la República.