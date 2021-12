El ministro de Salud Hernando Cevallos, descartó que el presidente Pedro Castillo, haya incumplido alguna norma sanitaria cuando viajó a su natal Cajamarca para pasar la Navidad junto a sus padres, pues explicó que las restricciones vigentes en el país buscan prevenir la realización de “fiestas”.

Explicó que la norma que modificó la resolución que establece la prohibición de reuniones sociales, dada el 23 de diciembre, no tiene ninguna relación con el anuncio del mandatario sobre su viaje a Cajamarca, en donde residen sus padres.

Ministro de Salud descarta que Pedro Castillo haya incumplido normas por viajar a Cajamarca para pasar Navidad

“Primero, la norma que modifica las prohibiciones para las fiestas de Navidad y Año Nuevo se discutió en el Minsa antes de que el presidente viaje. El presidente no ha incumplido las normas, no ha sido así, lo que hemos dicho es que las reuniones sean con pocas personas y no convertir la reunión en una fiesta, el presidente ha cumplido, no ha ido a una fiesta, ha ido a saludar a sus padres y retornar a Lima después, desde ese punto de vista no se ha vulnerado el sentido de la norma que era evitar las fiestas”, aseveró.

En el artículo 4 del DS N° 179-2021-PCM, que fue publicado en El Peruano el pasado 9 de diciembre, el Ministerio de Salud (Minsa) estableció la prohibición de “todo tipo de reunión y evento social, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares”.

Sin embargo, dicha medida solo tuvo efecto hasta la noche del último jueves, cuando se publicó una modificación en la edición extraordinaria de Normas Legales. El cambio se realizó para que solo se prohíba “todo tipo de reunión y evento social”, sin incluir las visitas de carácter familiar.

La modificación se dio luego de que la Presidencia informara sobre el viaje de Castillo Terrones a su región, en donde permanecerá hasta mañana, lunes 27 de diciembre.

En su videocolumna del viernes 24, Fernando Vivas sostiene que el presidente Pedro Castillo debió evitar el desplazamiento con su familia a Chugur, Cajamarca, pues es precisamente el comportamiento que se pide restringir para no propiciar tumultos y contagios.

