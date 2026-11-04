Ante las críticas de la oposición en el Congreso, que coincide en que es poco o nada lo que, avanzado el gobierno de Keiko Fujimori en sus 100 primeros días, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, retó a debatir a diputados y senadores y consideró que hay “batahola de mala fe” en el referido poder del Estado.

“La población, como es obvio, ha tenido muy altas expectativas respecto al gobierno de la presidenta Fujimori. Y en la medida de que estas exigencias planteadas por la ciudadanía no se han podido consolidar, me parece un buen resultado que cerca de un 50% [de la ciudadanía] haya calificado entre bueno y regular [al Ejecutivo]”, manifestó en referencia a la última encuesta de Datum Internacional.

De acuerdo con el estudio de opinión, solo el 10% considera como “un buen gobierno” a la administración de Fujimori Higuchi. El 47% lo califica como “un gobierno regular”, el 38% como “un mal gobierno” y el 5% no sabe.

Sheput sostuvo que las encuestas se deben leer de manera complementaria, al recordar que el 41% cree que el gobierno de Fuerza Popular puede mejorar.

“Y si a eso le agregamos que tenemos una batahola en el Congreso de mala fe, de gente que permanentemente para diciendo que no se ha hecho nada, generando con eso un relato o tratando de manipular a la opinión pública. A pesar de todo eso, me parece aceptable el resultado [de esta última encuesta]”, complementó en “Tenemos que Hablar”, video pódcast de El Comercio.

El titular del MINTRA consideró que el principal hecho de los primeros 100 días del mandato de Fujimori Huguchi es haber recuperado “la institución presidencial”.

“Se ha recuperado la presidencia de la República como institución y como valor fundamental de cualquier democracia. Nadie puede negar que hay una jefa de Estado que es recibida por otros jefes de Estado, se ha recuperado la diplomacia presidencial y tiene un Gabinete debidamente cohesionado. Y, en materia económica, es evidente que la confianza se ha incrementado a nivel empresarial y laboral”, expresó.

Reconoció que aún “falta madurar” las políticas en seguridad, pero remarcó que el gobierno está actuando frente a El Niño.

“Sí existe un norte, sí existen pilares. Lo que pasa es la gente está viendo la parte dispersa: si hay un cohete, están mirando el humo que bota. Yo creo que debemos ser más objetivos. Y me encantaría debatir con alguna de las personas que están en contraposición a lo que estamos haciendo. Yo estoy dispuesto a debatir con todos ellos [Ernesto Zunini, Jorge Nieto, entre otros]”, remarcó.

“[Desde la oposición] dicen que no hemos hecho nada, bueno pues, hablemos”, complementó.

Cinco años de inactividad

De acuerdo con la última encuesta de Datum Internacional, el 68% piensa que el gobierno de Fujimori no ha avanzado nada para reducir la inseguridad. El 25% cree que algo, mientras el 3% que mucho.

Al respecto, Sheput señaló que los procesos para implementar la política de seguridad ciudadana “no son de la noche a la mañana”, sino que debe haber inteligencia policial, investigación, operaciones y capturas.

“Lamentablemente, la herencia de cinco años de inactividad en relación con la lucha contra la delincuencia ha generado pues que [este mal] sea estructural en algunas zonas y [al crimen organizado] se le tiene que combatir de manera diferenciada, como era clásicamente. Hoy tenemos una delincuencia transnacional que tiene fondos de parte de la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando. Todas estas enfermedades sociales se han consolidado en el anterior quinquenio”, subrayó.

En la víspera, el senador José Mercedes Castillo (Juntos por el Perú) dijo a Epicentro que “hasta la fecha, no hemos visto nada”. “Que el pueblo evalúe esto, no veo ningún avance”, al ser consultado por los 100 días del gobierno fujimorista.

Por su parte, el portavoz de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, cuestionó que el Ejecutivo no haya emitido ni un solo decreto legislativo en seguridad ciudadana y El Niño, a pesar de que el Congreso otorgó las facultades hace más de 10 días.

“Diez días desde que se otorgaron facultades y tenemos CERO decretos sobre seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. El Gobierno exigió rapidez y presionó indebidamente al Congreso, pero hasta ahora no logra demostrar que cuenta con propuestas concretas para atender estas urgencias. Mientras el crimen avanza y el tiempo para prevenir los daños de El Niño se acorta, ¡Ya no hay excusas!”, escribió en X.

El diputado Víctor Piñán (Obras) sostuvo que al gobierno de Fujimori “todavía tiene muchos pendientes”, sobre todo en el combate a la inseguridad ciudadana, “donde no se ha avanzado absolutamente nada”.

(Foto: Giancarlo Ávila/ El Comercio)

“Vamos a ver cómo reacciona el Ejecutivo frente al fenómeno de El Niño. Y bueno, ha habido muchos vaivenes, inicialmente por el pedido de facultades y luego en el Senado. Yo creo que el Ejecutivo debe empezar a trabajar [...] Sinceramente, si me pidieran poner una nota, yo la desaprobaría a la señora Fujimori”, acotó en Tenemos que Hablar".