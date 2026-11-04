icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sheput reconoció que aún "falta madurar" las políticas en seguridad, pero remarcó que el gobierno está actuando frente a El Niño. (Foto: Giancarlo Ávila/ El Comercio)
Sheput reconoció que aún "falta madurar" las políticas en seguridad, pero remarcó que el gobierno está actuando frente a El Niño. (Foto: Giancarlo Ávila/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Ante las críticas de la oposición en el Congreso, que coincide en que es poco o nada lo que, avanzado el gobierno de Keiko Fujimori en sus 100 primeros días, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, retó a debatir a diputados y senadores y consideró que hay “batahola de mala fe” en el referido poder del Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?