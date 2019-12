El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez, descartó que esté evaluando retirar del cargo a César Ramos Zamora, actual director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”, sobre quien pesa una acusación por presuntamente haber realizado un pago indebido de S/697.226,41 cuando trabajó en el Gobierno Regional de Moquegua, durante la gestión de Martín Vizcarra.

“¿Por qué no puede seguir trabajando? Mientras que el señor demuestre que profesionalmente cumple con los trabajos que se le encargan, no tendría por qué (sacarlo del cargo) y estamos en una lucha frontal contra la corrupción. No significa que tengamos personas que son corruptas. Hay muchas personas que son corruptas y han salido fuera de este gobierno”, exclamó el ministro.

El Informe Especial N°1026-2014 de la contraloría al Gobierno Regional de la referida región, difundido por “Panorama”, indica que dicha gestión pagó S/697.226,41 por servicios de supervisión que no fueron realizados por el Consorcio Chirimayuni.

Ramos Zamora, quien se desempeñaba como gerente de Supervisión en el Gobierno Regional de Moquegua, está acusado por peculado por apropiación debido a que él habría autorizado dicho pago. Pese a ello, desde el 23 de julio del 2018 ocupa el cargo de director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao” en el Ministerio de Vivienda.

Asimismo, un informe de la contraloría recomienda su investigación por la entrega de un terreno para la licitación de la etapa tres del mejoramiento de la variante de Uchumayo, a pesar de no estar saneado y sin expropiaciones, a la empresa ICCGSA en el Gobierno Regional de Arequipa.

El ministro indicó que los cuestionamientos contra Ramos Zamora se deben a que acató un pago ordenado por un tribunal arbitral.

“Ya lo explicó ayer en Panorama el señor César Ramos bien claro el problema que ocurrió con ese caso. Fue un servicio que se dio, la empresa consultora llevó el problema a un arbitraje porque se le resolvió el contrato y el tribunal arbitral resolvió que se le tenía que pagar”, señaló Yáñez ante la prensa

El ministro de Vivienda mencionó que la resolución de un tribunal arbitral tiene carácter de “cosa juzgada” y debe ser ejecutada.

“Por lo tanto, el gobierno regional tuvo que pagar. Es una persona a la cual le están achacando cosas que el tribunal arbitral decidió que se tenía que pagar”, añadió.

Ramos Zamora aseguró que no ha cometido acto ilícito alguno y que actuó cumpliendo sus funciones, pero que si se le retira sacar del cargo, acatará la decisión que pueda tomar el titular de Vivienda. “Mi cargo no está a cargo del presidente, mi cargo está a cargo del Ministro de Vivienda y el Viceministro de Saneamiento […] Mi cargo está a disposición siempre, nosotros somos funcionarios de confianza”, indicó.

El director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao” descartó tener alguna responsabilidad penal. Precisó que, en Moquegua, “sí se dieron” los servicios que se pagaron al Consorcio Chirimayuni y, en Arequipa, el terreno entregado solo tenía interferencias que se hallaron al iniciar el movimiento de tierras.