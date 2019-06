Ministro de Defensa: "Un mandil no denigra el uniforme del Ejército"

El ministro de Defensa, José Huerta, afirmó que con el uso del mandil rosado, que forma parte de la campaña “Fuerza Sin Violencia”, promovida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no se ha denigrado a ningún miembro del Ejército.

“Estas prendas no denigran para nada el uniforme de las Fuerzas Armadas. No se denigra, es parte de una campaña [...] Esa es mi opinión como ministro de Estado y acá no va a haber persona que vaya a ser castigada, sancionada ni cuestionada por esta situación”, aseveró a la prensa.

José Huerta precisó que “no es posible” que por colocarse un mandil se considere que se está denigrando al Ejército, sobre todo por tratarse de un acto que forma parte de una campaña necesaria para el país.

“No es posible que se piense que colocarse un mandil va a denigrar el honor y coraje de un soldado. Somos soldados que estamos en guerra, tenemos experiencia de guerra, no dejamos de ser soldados y perder coraje, valor y la entrega que hemos hecho en la lucha contra el terrorismo por más de 25 años, por ponernos dos minutos un mandil para apoyar una campaña que es muy loable para el país”, manifestó.

Ministra Gloria Montenegro lamentó críticas a miembros del Ejército por campaña de violencia contra la mujer. (Foto: Ministerio de la Mujer) Difusión

“Probablemente habrá algunos temas protocolares que tendremos que reajustar en adelante para evitar situaciones de este tipo, pero quiero dejar constancia que continuaremos apoyando esta campaña de no violencia contra la mujer”, agregó el ministro de Defensa.

Refirió también que, de ser convocados por el Congreso de la República, acudirá a explicar el contexto en el que miembros del Ejército participaron de esta actividad.

“Es una potestad que tiene que Congreso [de invitarnos], si somos convocados individualmente o juntos, tendremos que ir a dar las explicaciones del caso, pero ya la estoy dando en este momento y considero que con esto debemos dejar zanjado este tema y preocuparnos por temas más importantes que tiene el país”, dijo.

Huerta expresó su total respaldo al general Manuel Gómez de la Torre, jefe del Estado Mayor del Ejército, e indicó que lo apoyarán en caso tenga intenciones que tomar medidas legales contra quienes considere lo hayan “vilipendiado” a él y a su familia.

-Lucha contra la violencia está en "nivel supremo"-

Por su parte, el comandante general del Ejército, general EP Jorge Céliz, indicó que la labor que cumplen en la institución no puede ser “mancillada” por el uso de un mandil.

“En este momento debemos sentirnos orgullosos que en el Vraem tenemos a gente que está combatiendo, está haciendo la guerra, somos gente que derrocha valor […] y eso no puede ser mancillado por una simple colocación de un mandil. Un mandil puede ser colocado en la parte administrativa, en los cuarteles tenemos panaderos que se colocan mandil […] pero acá tenemos que tener en cuenta que el Perú a nivel mundial es el tercer país que tiene víctimas contra las mujeres”, dijo a Canal N.

Resaltó el pleno respeto que sienten por el uniforme que portan los militares y enfatizó que la lucha contra la violencia a la mujer está en un nivel supremo.

“Hay reglamentos que tenemos que respetar, pero sobre ellos, los soldados tenemos que sacrificar algunas situaciones que permiten elevar el nivel supremo”, acotó.