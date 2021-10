El ministro del Interior, Luis Barranzuela, descartó este domingo que vaya a renunciar al cargo tras los cuestionamientos que han surgido en su contra desde el Congreso. Señaló que solo lleva cuatro días en el cargo y que cuenta con la confianza del presidente Pedro Castillo.

“Yo tengo la confianza del presidente, me la ha manifestado”, aseveró el ministro. “Las opiniones son opiniones, estoy abocado a mi trabajo, tengo cuatro días en el cargo, estamos trabajando. Estoy en el Vraem, estoy con mi gente trabajando , quisiera pedir que no se dejen llevar por la opinión de alguien, si vemos mi hoja de vida estoy totalmente capacitado para este cargo tan importante”, añadió en entrevista con Canal N.

Las declaraciones de Barranzuela se dan luego de que las dos vicepresidentas del Congreso, Patricia Chirinos y Lady Camones, pidieran que se explique el proceso de selección que derivó en su designación como ministro de la cartera del Interior.

Al ser consultado por las sanciones que tuvo cuando fue policía, el actual ministro aseveró que esto se debió a que en esta etapa de su vida era ‘respondón’ y no soportaba las injusticia. Aseguró que por ese motivo estudió la carrera de Derecho y que inculca a los jóvenes agentes a que conozcan sus derechos.

“Yo he sido una persona que siempre he tenido esta manera de ser muy ‘reclamón’, nunca me han gustado las injusticias. Cuando uno cumple su sanción, entonces ya se da por resarcida, ¿eso me invalida acaso?, ¿una sanción administrativa me invalida en mi proyecto de vida?”, refirió.

Cabe indicar que dos informes del diario El Comercio revelan información comprometedora del ministro. Uno de ellos refiere que Barranzuela suma un total de 158 amonestaciones (15 de rigor y 143 simples) que llegan a ser 837 días de castigo, mientras que el otro mostró que ha trabajado en el estudio de abogados que ha patrocinado al congresista Guillermo Bermejo, al ex primer ministro Guido Bellido, al partido Perú Libre (PL) y al fundador de esa agrupación política, Vladimir Cerrón.

El último miércoles, Barranzuela Vite acudió a Palacio de Gobierno para jurar ante el presidente de la República, Pedro Castillo, como titular del Ministerio del Interior, en reemplazo de Juan Carrasco Millones.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Pedro Castillo, luego de aceptar la renuncia de Guido Bellido como titular del Consejo de Ministros, dio los nombres de los nuevos integrantes del Gabinete liderado por Mirtha Vásquez. Conoce todos los detalles en el siguiente video.