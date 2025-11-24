El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ratificó ante la Comisión de Constitución del Congreso que se propone incorporar en el Código Penal el delito de revelación de información reservada que, según diversos gremios periodísticos, podría afectar la libertad de prensa.

Esto pese a que el mandatario José Jerí y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, negaran el último fin de semana que el objetivo del Gobierno sea afectar la libertad de prensa, ante las críticas contra el pedido de facultades.

En su exposición, Tiburcio indicó que se plantea la modificación del Código Penal aprobado mediante el Decreto Legislativo 635 para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penal y actuaciones penales, así como restablecer un supuesto específico de inhabilitación en casos de condena.

“Estamos enfrentando una amenaza grave que debilita al Estado desde adentro: la filtración de la información reservada de las investigaciones policiales. Esto tiene consecuencias terribles, las organizaciones y bandas criminales toman conocimiento de información reservada en el marco de una investigación”, expresó.

“Las víctimas por el delito de extorsión quedan expuestas a represalias, el trabajo de la Policía se frustra y no podemos detener a los responsables. Hoy la ley no castiga este acto con la seriedad que merece”, agregó.

Por ello, indicó que el Ejecutivo propone dos cosas “muy directas”: crear un tipo penal en el caso que un funcionario (fiscal, juez o policía) revela información secreta de una información y asegurar que quienes trasgredan la norma sean separados de manera definitiva de sus cargos.

“Esta medida es clave para proteger a los ciudadanos y la reserva que debe tener toda investigación y así evitar la impunidad y salvaguarda la integridad del denunciante y el desaliento de querer denunciar un acto”, subrayó.

Niegan afectación a la prensa

El último domingo el presidente José Jerí negó a El Comercio que se pretenda amenazar a los periodistas con la tipificación del delito de revelación de información reservada y aseveró que se pretende “distorsionar” el proyecto presentado ante el Congreso.

“Jamás (es una amenaza a los periodistas). Siempre he defendido la libertad de expresión, la independencia periodística. Que no se sienta que estamos actuando en contra de la prensa. Lo digo porque he tomado conocimiento de que quieren distorsionar el proyecto”, indicó Jerí Oré.

En tanto, el jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, descartó cualquier intención de atacar a la prensa y aseguró que se convocará a los periodistas para que puedan presentar sugerencias y recomendaciones.

“No existe ninguna voluntad de atacar o de indisponerse con la prensa. Todo lo contrario. Cuando tengamos que redactar el decreto legislativo, vamos a convocar a periodistas para que puedan revisar los borradores y ellos mismos puedan hacer sus sugerencia y recomendaciones”, señaló Álvarez Miranda a RPP.

