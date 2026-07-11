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Resumen

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El flamante ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Flavio Cruz, no descartó que la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenate Perú o Fenatep), el gremio de docentes vinculados al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), obtenga su inscripción como sindicato.

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