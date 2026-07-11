El flamante ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Flavio Cruz, no descartó que la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenate Perú o Fenatep), el gremio de docentes vinculados al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), obtenga su inscripción como sindicato.

“Habría que ver. Si se cumple con todos los requisitos, tiene que reconocerse, pero si no los cumple, habrá que dar un tiempo de absolver y superarlo y si al final no se cumple, no se podría reconocer”, respondió el perulibrista a RPP.

Para Cruz, el magisterio atraviesa una profunda división entre el Sutep histórico y diversos sindicatos regionales agrupados en la Fenatep. Recordó que esta organización obtuvo su reconocimiento en el pasado, pero que posteriormente fue dejado sin efecto debido al presunto incumplimiento de requisitos o procedimientos administrativos.

Flavio Cruz jura como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Foto: Presidencia.

“Estamos divididos porque, por un lado está el Sutep histórico que conocemos, pero hay otros Sutep regionales que no concuerdan con este Sutep histórico, hay una suerte de división. Están todos aglutinados en la Fenatep, que -en su momento -lograron su reconocimiento, pero luego también eso se dejó sin efecto, porque seguramente no se cumplieron de repente algunos requisitos o procedimientos”, expresó.

Cruz enfatizó que su despacho cumplirá con lo establecido por la ley. “Las responsabilidades sectoriales están en cumplir leyes. Si quiero flexibilizar, tendría que llevar el caso al Parlamento, y si el Parlamento lo flexibiliza, ganamos y hacemos más simple el reconocimiento. Pero hay un marco legal que en este momento va a ser complicado modificar o transformar. Hay que cumplir la ley”, explicó.

Cabe señalar que el Fenate es el sindicato fundado por Pedro Castillo, luego de la notoriedad que ganó al frente de la huelga nacional de maestros en el 2017. Caracterizados por su oposición al Sutep, el gremio derivó del Conare-Sutep, el sector radical del magisterio con dirigentes que fueron vinculados al Movadef por el Ministerio del Interior. Dicho vínculo es negado por los dirigentes.

La Fenate Perú es una federación de maestros fundada por Pedro Castillo. (Composición: El Comercio)

En el 2021, apenas unos días después del inicio de la gestión castillista, la Fenate obtuvo el reconocimiento oficial del MTPE como sindicato, tras su inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales del Sector Público (ROSSP). Ello ocurrió durante la gestión de Iber Maraví —hoy senador electo y también vinculado al sector magisterial— al frente de dicha cartera.

Lima 30 de Setiembre del 2021 Ministro de Trabajo, Iber Maraví, sale al frontis del Congreso, donde llegó la portátil de Maraví, integrada por la Fenatep y otros sindicatos aliados a Perú Libre. Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec / ALESSANDRO CURRARINO

Pero la suerte de la Fenate cambió luego de la caída de Pedro Castillo. Además de perder la cercanía con el gobierno, una resolución directorial del MTPE anuló, en junio del 2023, su inscripción en el ROSSP. En agosto del mismo año, otra instancia dentro del sector confirmó esa decisión.

Cuestionamientos

En diálogo con El Comercio, el exministro del Interior Carlos Basombrío y el exviceministro del Interior Ricardo Valdez y el secretario general del Sutep, Lucio Castro, cuestionaron las declaraciones de Cruz y recordaron que el Fenate está vinculado con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Para Basombrío, la declaración del ministro de Trabajo “es reveladora” sobre todo para entender cuáles son sus prioridades.

El exministro del Interior sostuvo que el próximo gobierno debería revertir cualquier decisión que fortalezca a dicha organización. “Sin duda hay que evitar que eso prospere. Y si prospera con un ministro de Trabajo vinculado al extremismo radical, lo que hay que hacer es que, apenas se instale el nuevo gobierno, elimine esa decisión. No está escrita sobre piedra. En 20 días puede revertirse”, señaló.

“La Fenate es una creación de Sendero Luminoso y un órgano vinculado al Movadef [...] Su existencia es una afrenta a la sociedad peruana. Lamentablemente, sus dirigentes ya están en el Congreso y eso va a generar inevitablemente problemas”, afirmó.

Por su parte, Valdés subrayó que la Fenate surgió durante el 2017, con las protestas encabezadas por Pedro Castillo y sostuvo que fue impulsada Sutep.

“Se trata del sector de los docentes vinculados a Sendero Luminoso y, finalmente, cuando llegó Castillo al poder, el primer acto del hoy senador electo Iber Maraví como ministro de Trabajo fue oficializar el Fenate, como una manera de quitarle al Sutep su poder”, indicó.

Valdés también expresó preocupación por la presencia de figuras políticas vinculadas ese sector. “Ahora, con Maraví en el Congreso de la República y con Roberto Sánchez, que ya ha formulado oficialmente su apoyo, no se puede olvidar que se trata de un remanente de Sendero Luminoso. Me parece tremendamente peligroso que esto siga creciendo y que lo dejen pasar”, manifestó.

Finalmente, Castro señaló que el Fenate “siempre ha tenido un impedimiento para su inscripción en la parte administrativa. “Además, es de público conocimiento que el Fenate es un organismo creado por el Movadef, que - a su vez - sabemos que es el brazo político de Sendero Luminoso, que todavía existe e incluso tiene representación congresal”.

“Lo que estamos observando es que Cruz ha ingresado con una sola finalidad: asegurar la inscripción irregular y de manera exprés del Fenate y eso definitivamente es cuestionable y lo impugnaremos porque estamos convencidos que habrá irregularidades administrativas. ¿Cuántas veces se les rechazó porque en su estatuto se habla de lucha armada?”, acotó.

Otras opiniones

En tanto, en declaraciones a RCR, el exministro de Trabajo Jorge Villasante destacó que el procedimiento de inscripción de organizaciones sindicales se debe ajustar estrictamente a la normativa vigente.

Villasanyte explicó que el registro de organizaciones sindicales está sujeto a un procedimiento administrativo que debe ser evaluado por las instancias correspondientes. “Allí hay personal de carrera que eventualmente sabe su trabajo, sabe su labor y no debería ceder a presiones de esta naturaleza. Este gobierno —y creo que ese es un tema que también lo tiene que ver la comisión de transferencia del gobierno entrante— tiene que estar particularmente atento a que se puedan tomar decisiones de esta naturaleza, decisiones de última hora que puedan estar beneficiando a un determinado grupo, sacándole la vuelta a la ley. Eso no debería permitirse”, manifestó.

Villasante consideró que las comisiones de transferencia, en especial la del Ministerio de Trabajo, deben vigilar que no se otorguen registros sindicales que contravengan las normas aplicables a todas las organizaciones.

Por su parte, el exministro de Educación Idel Vexler también se pronunció sobre el tema. A través de su cuenta de X, señaló que sería “muy grave” que el nuevo titular del Ministerio de Trabajo, designado para las últimas semanas de la actual gestión, asumiera el cargo para reconocer al Fenate como sindicato.

“Sería muy grave que el nuevo ministro de Trabajo, nombrado para dos semanas de gestión, haya asumido el cargo para reconocer al sindicato radical Fenate-Movadef. El sindicato magisterial representativo de los maestros es el Sutep”, escribió.

“Muy bien que el ministro de Trabajo haya expresado que reconocerá solo a sindicatos que cumplan los requisitos. Y la Fenate-Movadef no los tiene. Esperemos que cumpla su palabra”, indicó en otra publicación.