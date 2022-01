El ministro de Salud, Hernando Cevallos, comentó a través de Twitter las entrevistas que brindó el presidente Pedro Castillo en los últimos días y consideró que el manifestar que “está aprendiendo” en el cargo es una frase que deja un flanco libre para ser criticado.

Sin embargo, el funcionario cuestionó también a los legisladores que criticaron al mandatario por sus declaraciones.

“El señor presidente deja un flanco libre al decir que está aprendiendo, pero ¿la mayoría de congresistas saben todo? Por favor, la soberbia oculta la incapacidad”, escribió Cevallos en Twitter este martes 25 de enero.

Hernando Cevallos cuestionó a congresistas que criticaron a Pedro Castillo.





El mandatario, en una entrevista que brindó al periodista Fernando del Rincón de CNN, calificó al Perú como una escuela donde está aprendiendo a hacer “las cosas bien” y “corregir las cosas que están mal”.

“Nunca me formé para político. Como reitero, nunca fui formado para presidente. He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, sostuvo.

“[Fernando Rincón: “El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente”] Va a seguir siendo mi escuela (...) porque para mí la escuela es hacer las cosas bien. Corregir lo que está mal y hacer las cosas bien para todas los peruanos. También es una escuela porque, aparte que la conozco, es una forma en que tengo que contribuir desde Perú al mundo a América Latina”, añadió el presidente.

