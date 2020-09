El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, se pronunció sobre la investigación preparatoria de la fiscalía en su contra por presunta sobrevaloración durante la ejecución de unas obras cuando era representante legal de una empresa minera y afirmó que está convencido que “se determinará con absoluta certeza que no hubo nada irregular en mi actuación”

“En el marco de las investigaciones se encuentra pendiente la realización de pericias que confirmarán que no existió sobrevaloración alguna. Estoy convencido que, al término de la investigación, se determinará con absoluta certeza que no hubo nada irregular en mi actuación”, señaló Incháustegui en un pronunciamiento enviado a El Comercio.

El Comercio se comunicó con el Ministerio de Energía porque tuvo acceso a detalles de la investigación fiscal y tras las declaraciones del presidente del Congreso, Manuel Merino, quien arremetió contra el ministro por dicho tema.

El 18 de octubre del 2019, la fiscalía formalizó investigación preparatoria por presuntas irregularidades en proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos que se suscribieron entre la Municipalidad Provincial de Hualgayoc (Cajamarca) y la empresa minera Gold Fields La Cima S.A., de la cual el actual ministro fue su representante legal.

Según el documento fiscal, al que El Comercio tuvo acceso, la municipalidad y Gold Fields suscribieron el convenio en octubre del 2013 para la construcción del Mercado Central de Bambamarca. Dicho convenio fue modificado a través de adendas para la construcción de un espacio temporal.

El abril del 2017, el perito Jorge Luis Chávez Cóndor señaló una serie de observaciones que debían ser subsanadas en la obra del Mercado Central. Además, se advirtió que la suma reconocida en certificados “supera el monto gastado en la construcción” del mercado y la obra adicional, por lo que configuraría un presunto delito de colusión.

Según la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Incháustegui firmó el acta de entrega de la obra “pese a saber que no estaba ejecutada de acuerdo al expediente técnico”.

En el pronunciamiento enviado por el Ministerio de Energía y Minas indicaron que si bien existe una investigación preparatoria sobre una presunta sobrevalorización del “Mercado Central de la localidad de Bambamarca” y del mercado temporal de “Papas”, ejecutadas bajo la modalidad de obra por impuestos, la “intervención de Miguel Inchaustegui Zevallos en este hecho se limitó a la suscripción del acta de entrega de estas obras”.

Durante su participación en la evaluación del pleno para admitir a debate la moción de censura en su contra, Manuel Merino mencionó la investigación al cuestionar la credibilidad del ministro.

“Yo lamento porque lo he escuchado al ministro de Energía ayer soltar que lo llamaron del entorno de Acción Popular, ya no dice del entorno del Congreso, dice de Acción Popular. Lamento porque es hijo de un populista, pero qué credibilidad puede tener este señor si está investigado, tiene investigación preparatoria por colusión”, afirmó.

El ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, confirmó el último lunes que recibió mensajes de dos personas cercanas a Acción Popular. Uno de ellos se refería a un “gabinete de transición” e, incluso, que en un supuesto gobierno de Manuel Merino -presidente del Congreso- él se mantendría en el cargo.

“Quisiera expresar que lo que ha informado el presidente del Congreso, Manuel Merino, no es cierto. Lo que ha sucedido es que el viernes en la mañana yo he recibido dos mensajes de dos personas cercanas al partido de Acción Popular, que están vinculadas al Congreso y que uno de esos mensajes me ha conminado a que reflexione supuestamente igual en memoria de mi padre [...] En el segundo mensaje lo que me están indicando es que no me preocupe que lo que va a haber es un gabinete de transición y que algunos miembros del actual gabinete se van a quedar y que en mi caso porque mi padre ha sido de Acción Popular, en mi caso no habría ningún problema”, dijo Incháustegui.

