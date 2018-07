El ministro del Interior, Mauro Medina, se refirió a la presencia de stickers de la empresa Iza Motors en patrulleros de la policía que fueron utilizados en la operación para detener al gerente general de dicha empresa, Antonio Camayo, y a otros integrantes de la presunta organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto.

El titular del Interior indicó que los stickers fueron colocados sobre vehículos que recibieron mantenimiento de esta empresa el año pasado.

"El año pasado ha habido un proceso de 21 vehículos que ha sido cancelado y pagado, donde participó esta empresa (Iza Motors), como cualquier otra", aseguró Mauro Medina a América Noticias.

El ministro aseguró que el jefe de la Región Lima de la PNP le dio cuenta de 21 vehículos que habían sido sometidos a este servicio de mantenimiento con la empresa de Antonio Camayo.

La contratación se llevó a cabo durante la gestión del ex ministro del Interior, Vicente Romero.

Cabe recodar que Romero fue mencionado en un audio de una conversación entre Antonio Camayo y el suspendido juez supremo César Hinostroza. Ahí, el gerente general de Iza Motors asegura que el ex ministro del Interior iba a asistir a una reunión en su casa por el cumpleaños del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo.

Romero manifestó en la víspera a "Correo" que conoce a Camayo desde el 2006, puesto que "un oficial me lo presentó, en razón de que el señor siempre ha tenido un desprendimiento con la Policía, dando facilidad para arreglar patrulleros, motos".



"Según me comentó Camayo en 2006, un oficial le salvó la vida de un secuestro. Él, según su concepción, es un empresario que tiene vida gracias a un policía. Siempre ha sido pegado a la Policía, porque tiene varios talleres. Y como cliente he ido a la Victoria, y he pagado como cualquier cliente. Por eso lo conozco", agregó.