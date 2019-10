El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, reiteró este lunes que no influyó en la contratación de la madre de su hijo en la Comisión de Ética del ahora Congreso disuelto. Esto luego de que anoche, la extitular de ese grupo de trabajo, Janet Sánchez, afirmó que él recomendado a dicha trabajadora, sin informar su vínculo con ella.

“Yo no he recomendado a nadie. A sus manos (de Janet Sánchez) llegan hojas de vida. No tengo absolutamente nada que ver con la contratación”, aseguró Meléndez a los periodistas.

#LOÚLTIMO Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez responde denuncia sobre contrato a la madre de su hijo en el Congreso: "Yo no he recomendado a nadie. Ella (Janet Sánchez) tiene que responder por qué la contrató. No hay nada irregular". — Política El Comercio (@Politica_ECpe) October 14, 2019

La noche del domingo, en declaraciones al programa “Panorama”, Janet Sánchez dijo que Jorge Meléndez recomendó contratar a Érika Fernández Carrasco, de quien desconocía que fuera la madre del hijo de su excolega de bancada. “El congresista Meléndez en su momento la recomendó, pero ojo, yo la entrevisté. Y la señora cumplía con los requisitos que necesitaba el cargo”, indicó.

Jorge Meléndez indicó que las explicaciones sobre la contratación de Fernández Carrasco en el Parlamento le corresponden a Janet Sánchez.

“Esto no es un concurso público. Son cargos de confianza de la presidenta de la comisión y ella tomó a consideración contratarla [...] Todo parlamentario tiene la discrecionalidad y no tiene mandato imperativo para recibir órdenes de nadie”, añadió el ministro.

Jorge Meléndez participó esta mañana en la inauguración de la Octava Semana de la Inclusión Social con el presidente de la República, Martín Vizcarra. El mandatario evitó declarar a los periodistas.